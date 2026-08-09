Lokomotiv iddiaları yalanladı, Aleksey Batrakov'un eski hocası Türkiye Gazetesi’ne konuştu: “Galatasaray’ı güçlendirir”

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov için Rusya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Lokomotiv Moskova, sarı-kırmızılılarla görüşme yürütüldüğü iddialarını yalanlarken, Rusya U21 Milli Takım Teknik Direktörü Ivan Shabarov eski öğrencisini Türkiye Gazetesi'ne anlattı. Shabarov, Batrakov'un Galatasaray'a uyum sağlayabileceğini belirterek, “Takımı güçlendireceğinden eminim” dedi.

Yeni sezonda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Rus basınında Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'un geleceğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili Galatasaray'ın devrede olduğu öne sürülürken, Lokomotiv Moskova'dan transfer iddialarına ilişkin resmi açıklama geldi.

Rusya'dan Sport-Express'in haberine göre Lokomotiv Moskova basın servisi, Batrakov için Galatasaray ile görüşme yürütüldüğü iddialarını yalanladı.

Aleksey Batrakov

ESKİ HOCASI TÜRKİYE GAZETESİ'NE KONUŞTU

Transfer iddiaları Rusya'da da gündem olurken, Batrakov'u yakından tanıyan Rusya U21 Milli Takım Teknik Direktörü Ivan Shabarov, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

47 yaşındaki çalıştırıcı, genç futbolcunun gelişim sürecini, güçlü yönlerini ve Galatasaray'a transfer olması halinde gösterebileceği performansı değerlendirdi.

Ivan Shabarov

“KENDİSİNE YÜKLENEN TÜM BEKLENTİLERİN ÜSTESİNDEN GELDİ”

Rusya U21 Milli Takımı'nda bir dönem beraber çalıştığı Batrakov'un potansiyeliyle ilgili gözlemlerini anlatan Ivan Shabarov, “Şubat 2023'te Rusya U21 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne atandım ve aynı ay içinde Lokomotiv Moskova A Takım antrenman kampında Aleksey Batrakov'u gördüm. Bu, onun profesyonel düzeydeki ilk antrenman kampıydı. Onun ve diğer genç oyuncuların ağır sorumluluklarla başa çıkmalarının ne kadar zor olduğu açıktı. Ancak o dönem bazı fiziksel özelliklerinin yetersizliğine rağmen Lokomotiv Moskova teknik ekibinin kendisine yüklediği tüm beklentilerin üstesinden geldi. Bu durum aslında onun güçlü karakteri hakkında çok şey anlatıyordu” dedi.

Batrakov'un kısa süre içerisinde gösterdiği gelişime dikkat çeken Shabarov, “Kış hazırlık kampının ardından neredeyse hiç vakit kaybetmeden Lokomotiv Moskova kadrosunun değişmez bir parçası haline geldi. Haziran ayında onu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilk U21 antrenman kampıma davet ettim. Eylül ayında onu ikinci kez Özbekistan'daki bir eğitim kampına çağırdım. Ekim ayında ise Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin, onu milli takım antrenman kampına çağırdı” ifadelerini kullandı.

Aleksey Batrakov

“OYUN ZEKÂSI VE ÇALIŞMA DİSİPLİNİ EN GÜÇLÜ YÖNLERİ”

Genç oyuncunun öne çıkan özelliklerini anlatan deneyimli teknik adam, “Aleksey Batrakov, Lokomotiv Moskova antrenman okulunda takıma alınmasından mezuniyet sürecine kadar eğitim gördü. Bu nedenle teknik becerileri de dahil olmak üzere hazırlık düzeyi oldukça yüksek. Güçlü yönleri arasında her şeyden önce oyun zekâsı, oyunu yönlendirme becerisi ve çalışma disiplini yer alıyor” diye konuştu.

Aleksey Batrakov

“BATRAKOV TAKIMI GÜÇLENDİRİR”

Shabarov, oyuncunun muhtemel bir transfer durumunda adaptasyon sorunu yaşamayacağını düşündüğünü belirtti.

Shabarov, “Batrakov'un profesyonelliği göz önüne alındığında uyum sağlamakta herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Batrakov'un takımı güçlendireceğinden eminim” ifadelerini kullandı.

Lokomotiv iddiaları yalanladı, Aleksey Batrakov'un eski hocası Türkiye Gazetesi’ne konuştu: “Galatasaray’ı güçlendirir”

“GALATASARAY, ONUN İÇİN İYİ BİR ADIM OLABİLİR”

Galatasaray'ın genç oyuncunun kariyeri açısından önemli bir seçenek olabileceğini belirten Shabarov, “En iyi Türk kulüpleri, Avrupa turnuvalarında her zaman rekabetçi bir performans sergiler. Galatasaray, Türk futbolunun amiral gemisidir. Bu, Aleksey'in potansiyelini test etmek için iyi bir adım. Eğer uyum sağlama süreci uzun sürmezse başarı kazanma anlamında da takıma kesinlikle faydası olacaktır” dedi.

“LİDERLİĞİN GERÇEK BİR ÖRNEĞİ VE TAM BİR PROFESYONEL”

21 yaşındaki futbolcunun karakterine ve çalışma disiplinine de vurgu yapan Ivan Shabarov, “Aleksey, yaşına rağmen tam bir profesyonel. Aynı zamanda çok mütevazı bir insan. Her maçta ve antrenmanda yüzde 100'ünü vereceğinden hiçbir şüphem yok. Bence Türk taraftarlar; kulübe, takıma ve futbola kendilerini tamamen adayan oyunculara saygı duyuyor ve onları takdir ediyor. Aleksey de bu tür oyunculardan biri ve liderliğin gerçek bir örneği” diye konuştu.

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