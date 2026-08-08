ÖZEL | Batrakov'u keşfeden hoca, Türkiye Gazetesi'ne konuştu: Galatasaray’da kilit oyunculardan olur

Şimdiye kadar Lesley Ugochukwu takviyesi yapan son şampiyon Galatasaray, transfer döneminin bitimine 1 aydan az bir süre kala 10 numara pozisyonu için arayışlarını hızlandırdı. Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmak için şartları zorlayan sarı-kırmızılılar, oyuncu ve kulübünden gelecek cevaba odaklandı. Rus yıldızı keşfedip Lokomotiv Moskova altyapısına kazandıran isim olan teknik direktör Andrey Nagibin, oyuncusunun potansiyeli ve teknik özellikleriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda Süper Lig’in yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, 10 numara pozisyonuna takviye için Rus futbolunun gelecek vaat eden ismi Aleksey Batrakov’u radarına aldı. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova formasıyla son yıllarda adından söz ettiren genç yıldız için temaslarını sıklaştırdı. Teknik direktör Andrey Nagibin, geçtiğimiz sezon 36 maçta 17 gol ve 9 asistlik performansıyla göz dolduran transferin gözde ismi Batrakov’u Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi. Nagibin, oyuncusunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

NAGIBIN: BATRAKOV’U FUTSAL MAÇINDA KEŞFETTİM

Lokomotiv Moskova’da sergilediği etkileyici performansla transferin gözde ismi olan Batrakov’u keşfettiği dönemi anlatan teknik direktör Andrey Nagibin, “Aleksey’i ilk kez Orekhovo-Zuyevo şehrinde bir futsal maçında gördüm. Henüz yedi yaşında olmasına rağmen oyun zekâsıyla beni çok etkiledi. Ailesiyle görüştüm ve onları, kendisiyle çalışmaya başladığım Lokomotiv Akademisi'ne davet ettim” diye konuştu.

Aleksey Batrakov (Fotoğraf: Instagram)

"XAVI, BUSQUETS KALİBRESİNDE İSİMLERLE KIYASLIYORUM"

Batrakov’un teknik özellikleri başta olmak üzere potansiyeline de değinen Nagibin, öğrencisinin yeteneğini dünyaca ünlü eski yıldızlara benzettiğini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Aleksey, her zaman zekâsına güvenmiştir; çok olgun kararlar verir. Onun muazzam bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum ve onu Xavi ve Sergio Busquets kalibresindeki oyuncularla kıyaslıyorum. Umarım o seviyeye ulaşır. Ancak gerçek tablo, onu Şampiyonlar Ligi seviyesindeki turnuvalarda oynarken gördüğümüzde ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA İZ BIRAKACAĞINA İNANIYORUM"

İsmi Galatasaray ile anılan Batrakov’un muhtemel transfer sonrası Süper Lig’de de başarılı olabileceğine vurgu yapan Nagibin, “Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve Türkiye Ligi’nin en iyi takımlarından biri olan büyük bir kulüptür. Aleksey'in iz bırakması kolay olmayacak ancak bunu başarabileceğine inanıyorum. Umarım zamanla kulübün kilit oyuncularından biri haline gelir” sözlerini sarf etti.

“TÜRK FUTBOLU, ALEKSEY’İN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARIR”

Süper Lig’in Rus yıldızın potansiyeline katkı sağlayabileceğine dikkat çeken başarılı antrenör, Türk futbolundan övgüyle bahsetti.

Andrey Nagibin, şöyle devam etti:

Türkiye’deki futbol organizasyonu, UEFA bünyesindeki en iyi 10 ulusal lig arasında yer alan, güçlü ve rekabetçi bir Avrupa turnuvasıdır. Hiç şüphe yok ki, bu kalibrede bir ligde oynayarak -eğer başarılı bir şekilde uyum sağlarsa- Aleksey potansiyelini tam olarak ortaya çıkarabilecektir.

“ALIŞILMIŞIN DIŞINDA DÜŞÜNME TARZINA SAHİP”

21 yaşındaki orta sahanın mental gücüne değinen deneyimli antrenör, “Aleksey, çocukluğundan itibaren alışılmışın dışında düşünme tarzıyla dikkat çekiyordu. Onun bu özelliği daha hızlı ve daha güçlü futbolculara karşı yıllarca rekabet gücünü korumasına yardımcı oldu. Ligdeki en kısa oyunculardan biri olmasına rağmen Rusya şampiyonasında hâlâ öne çıkan bir oyuncu olmaya devam ediyor. Ayrıca birkaç sezondur istikrarlı bir şekilde kalitesini sergiliyor. Bence üst üste iki sezon boyunca ligin en iyi genç oyuncusu seçilmeyi fazlasıyla hak etti” diye konuştu.

Galatasaray, yeni sezon öncesi Fransız orta saha Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.

“ÇOK ÇALIŞKAN, ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELİR”

Aleksey Batrakov’un Türk futbolundaki taraftar baskısıyla başa çıkması gerektiğinin altını çizen Nagibin, “Bence Türk taraftarlar, Aleksey için en zorlu sınavlardan biri olacak. Galatasaray, Türkiye Ligi’nin lideridir ve taraftarları da kazanmaya alışkındır. Aleksey'in, onların takdirini kazanmak için ilk maçlardan itibaren elinden gelenin en iyisini yapması gerekecek. O, çok çalışkan bir oyuncu ve bu zorluğun üstesinden geleceğinden eminim” dedi.

“PSG İLGİSİ, OLAĞANÜSTÜ NİTELİKLERE SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Oyuncusunun kısa bir süre önce PSG’nin kapısından döndüğünü söyleyen tercübeli teknik adam, “Biliyorsunuz ki gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin herhangi bir transferin arkasında pek çok faktör vardır. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve dünya çapında yıldızlardan oluşan bir kadroya sahip PSG gibi bir kulübe doğrudan adım atmak oldukça zor olabilirdi; zira oradaki rekabet inanılmaz derecede çetin. Ancak dünya futbolundaki PSG gibi böylesine dev bir kulübün ona ilgi göstermesi, bir oyuncu olarak sahip olduğu olağanüstü niteliklerinin altını çizmektedir. Aleksey'in Galatasaray'da şansını denemesini ve kulübün o görkemli zafer geleneğini sürdürmesine katkıda bulunmasını gerçekten çok isterim” ifadelerini kullandı.

“BİR SONRAKİ TRANSFERİ FİYATINI ARTIRACAKTIR”

Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray’ın ileride daha kârlı bir transfere imza atabileceğini söyleyen Nagibin, son olarak şunları ekledi:

Bence Galatasaray’da başarılı bir performans sergilemesi durumunda, bir sonraki transfer bedeli şüphesiz artacaktır; zira kendisi hâlâ yeterince genç bir futbolcu.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MUHAMMET DUMAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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