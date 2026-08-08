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Spor

Aslan üç koldan! Galatasaray'da transferler ardı ardına gelebilir

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Aslan üç koldan! Galatasaray'da transferler ardı ardına gelebilir

Yoğun eleştiri alan yönetim Gabriel Martinelli, Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora için büyük çaba içinde.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Galatasaray’da geciken transferler özellikle Rennes maçında taraftarlarda homurdanmalara sebep olunca sarı kırmızılı yönetim gaza bastı.

Aslan üç koldan! G.Saray'da transferler ardı ardına gelebilir
Başlık ResmiAslan üç koldan! G.Saray'da transferler ardı ardına gelebilir

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

İngiliz The Sun, Arsenal’in kanat oyuncusu Gabriel Martinelli’nin G.Saray’ın listesinde olduğunu duyurdu. Ada ekibi, 2019’da 6 milyon sterline transfer ettiği Brezilyalı oyuncuyu satmaya açık. Yönetimin Rafael Leao’dan sonuç alamaz ise bu oyuncu için Arsenal’e teklif götüreceği iddia edildi. Martinelli, üst düzey bir sol kanat almak isteyen Arsenal’de çıktığı 278 maçta 62 gol atmayı başardı.

Performansı düşen Martinelli geçen sezon yerini Beşiktaş’ın yeni transferi Trossard’a kaptırmıştı.

Aslan üç koldan! G.Saray'da transferler ardı ardına gelebilir
Başlık ResmiAslan üç koldan! G.Saray'da transferler ardı ardına gelebilir

BATRAKOV İÇİN TEKLİF

Forvet arkası 10 numara girişimlerini de yoğun şekilde sürdüren G.Saray’da başkan Dursun Özbek’in, Lokomotiv Moskova’da forma giyen 21 yaşındaki Alexsey Batrakov’u transfer etmek için kurmaylarına direktif verdiği öğrenildi. Okan Buruk’un da onaylamasıyla Rus ekibine zorunlu satın alma opsiyonlu 5+10 milyon avroluk teklif yapıldı. Porto’nun 19 yaşındaki genç yıldızı Rodrigo Mora için de girişim var. Menajer Jorge Mendes 10 numara oynayan futbolcu için Portekiz ekibine bonservisinin yüzde 50’sini almayı teklif etti.

Batrakov’un menajeri Vladimir Kuzmichev, “Şampiyonlar Ligi Aleksey için harika olur” dedi.

Aslan üç koldan! G.Saray'da transferler ardı ardına gelebilir
Başlık ResmiAslan üç koldan! G.Saray'da transferler ardı ardına gelebilir
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