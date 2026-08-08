Sırp santrfor için Napoli aradan çekildi ancak bu defa Atletico Madrid devreye girdi. La Liga ekibi Sörloth’u elden çıkarırsa Beşiktaş’ın işi daha da zorlaşacak…

Beşiktaş’ın kadrosuna kazandırmak istediği Dusan Vlahovic transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Juventus ile sözleşme dönemini tamamlayan Sırp santrfor için daha önce adı geçen Napoli’nin geri adım attığı öğrenilirken, Atletico Madrid’in yeniden devreye girmesi transfer yarışının seyrini değiştirdi.

YARIŞ KIZIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği Vlahovic operasyonunda siyah beyazlı yönetim, 2000 doğumlu golcüyü İstanbul’a getirebilmek için temaslarını sürdürüyor. Juventus macerasını noktalayan Vlahovic’in kariyerindeki yeni durağı henüz netleşmezken, Beşiktaş oyuncuyu ikna edebilmek için çalışmalarına hız verdi.

Vlahovic savaşı! Golcü transferinde Beşiktaş'ın karşısına İspanyol devi çıktı

KRİTİK İSİM SÖRLOTH

Napoli’nin devreden çıkması, Beşiktaş’ın Sırp golcü için elini güçlendiren gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak siyah beyazlıların önündeki zorluklar bitmiş değil. Atletico Madrid, Vlahovic için pusuda bekliyor. Diego Simeone’nin ekibi Sırp oyuncu için öncelikle mevcut kadroda bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor. Madrid temsilcisinin planında Alexander Sörloth önemli bir yer tutuyor. Atletico’nun, Norveçli golcüyle yollarını ayırmaya sıcak baktığı ve oyuncunun transferinden yaklaşık 40 milyon avro gelir beklediği belirtiliyor. Sörloth’un satılması hâlinde Atletico, yerine Vlahovic’i getirmek istiyor, bu da Beşiktaş’ın işini zorlaştırıyor.

SÖRLOTH’U BEKLİYOR

Vlahovic savaşı! Golcü transferinde Beşiktaş'ın karşısına İspanyol devi çıktı

Dusan Vlahovic, Beşiktaş’ın teklifine henüz cevap vermedi. Sırp golcü, Alexander Sörloth’un ayrılması durumunda Atletico Madrid’in kendisi için teklif yapacağını düşündüğü için zaman kazanmaya çalışıyor.

İLK DOKUNUŞU GOL: İŞ BİTİRİCİ SEMİH

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla 523 gün sonra ilk kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş’a geri döndükten sonra ilk resmî golünü Kralove ağlarına gönderen Semih, fırsatçılığını konuşturdu. Oyunda kaldığı süre boyunca topa yalnızca 6 kere dokunan genç futbolcu, ceza sahası içindeki tek buluşmasını doğrudan ağlarla buluşturdu.

ALMAN GÜVENCESİ: ALEXANDER NÜBEL YAPTIĞI SEKİZ KURTARIŞLA TURU ARALADI

Beşiktaş’ın yeni kalecisi Alexander Nübel’in, Hradec Kralove karşısındaki performansı övgü topladı. Maç boyunca rakip hücumcuların net gol pozisyonlarında geçit vermeyen Alman kaleci, tam sekiz kritik kurtarışa imza atarak kalesini gole kapattı. Çizgideki inanılmaz refleksleri ve ceza sahasına hâkim duruşuyla rakip forvetleri çaresiz bırakan Nübel büyük bir güven verdi.

ÜÇ MAÇTA KALE KAPALI

Siyah beyazlı formayla sergilediği başarılı grafik sonrası taraftarların sevgilisi haline gelen Alman kaleci, kalesinde devleştiği maçların ardından sosyal medyada büyük alkış topladı. Bayern Münih’ten transfer edilen file bekçisi, Beşiktaş’ta çıktığı üç resmî karşılaşmada da kalesini korumayı başardı. Nübel, bu maçlarda kalesine gelen 14 isabetli şutu başarıyla savuşturdu.

B VE C PLANI HAZIR: LUKAKU VE NUNEZ YEDEKTE

Beşiktaş eğer Vlahovic transferinde istediğini alamazsa alternatiflere yönelecek. Siyah beyazlı yetkililerin, Romelu Lukaku ve Darwin Nunez’le temaslarını koruduğu öğrenildi.

İTALİANO SATILMASINI İSTEMEDİ: TAYLAN KALIYOR

Beşiktaş’ın geçen sezon transfer ettiği Taylan Bulut takımda kalıyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, 20 yaşındaki sağ bekin satışına ya da kiralanmasına onay vermedi. Schalke’den 6 milyon avro karşılığında transfer edilen ve Sergen Yalçın döneminde forma şansı bulamayan genç oyuncuyla Alman kulüpleri ilgileniyordu.

LAS PALMAS DA İSTİYOR: MUSTAFA’YA YENİ TALİP

Real Sociedad’ın transfer etmek istediği Mustafa Erhan Hekimoğlu’na bir talip daha çıktı. La Liga 2 rakiplerinden Las Palmas’ın da genç golcü için Beşiktaş’la temasa geçtiği öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun raporu doğrultusunda 19 yaşındaki oyuncu hakkındaki kararı verecek.

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