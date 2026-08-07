ÖZEL | Kralove oyuncuları, Beşiktaş maçını Türkiye Gazetesi’ne yorumladı: Saygı duyduk ama korkmadık

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda Semih Kılıçsoy’un golüyle 1-0 yendi. Tur için avantajlı bir skor elde eden siyah-beyazlılar, İstanbul’daki sınav öncesi taraftarına umut verdi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Çekya ekibinin futbolcuları Adam Zadražil ve Samuel Dancák, karşılaşmayla ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Oyuncular, rövanş maçındaki hedeflerine de değindi.

Bu sezon Avrupa'da başarıya odaklanan Beşiktaş, son 19 dakikayı 10 kişi oynadığı maçta Hradec Kralove’yi 1-0’la geçerek, rövanş öncesi avantajı kaptı. Mücadele boyunca çok sayıda gol fırsatlını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, istekli ve disiplinli oyunuyla dikkat çekti. Çekya temsilcisinin kalecisi Adam Zadražil, her iki takımın performansını değerlendirirken; 28 yaşındaki orta saha Samuel Dancák ise İstanbul’daki rövanşla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara, 71'inci dakikada kırmızı kart gördü.

ZADRAŽIL: GÜÇLÜ BİR TAKIMLA REKABET EDEBİLDİK

Mücadeleye ilk 11’de başlayan ve 90 dakika forma giyen kaleci Zadražil, “Genel olarak performansımızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Organize olduk, disiplinli oynadık ve 90 dakika boyunca birçok fırsat yakaladık. Yediğimiz gol talihsiz bir andı ama futbolda bu tür durumlar yaşanabiliyor. Önemli olan Beşiktaş gibi güçlü bir takımla rekabet edebileceğimizi göstermemizdi. Atmosfer olağanüstüydü. Taraftarlar, harika bir futbol ortamı oluşturdular ve bu her oyuncunun keyif aldığı bir şey. Maç sırasında onların enerjisini hissedebiliyorsunuz ve bu da sizi odaklanmaya ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya itiyor" diye konuştu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Semih Kılıçsoy kaydetti.

“BEŞİKTAŞ HÜCUMDA KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU”

Beşiktaş’ın performansına değinen Çekyalı file bekçisi, siyah-beyazlıların hücum hattıyla ilgili övgüde bulundu. Zadražil, “Beşiktaş, özellikle hücumdaki kalitesini ortaya koydu. Çok sayıda tehlikeli oyuncuları var ve çok hızlı bir şekilde gol fırsatları yaratabiliyorlar. Tek bir oyuncuyu özellikle öne çıkarmak istemem; çünkü hücum güçleri, tüm hücum hattının uyum içinde çalışmasından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Hyeongyu Oh - Adam Zadrazil

“AYNI CESARETLE RÖVANŞI İLGİNÇ HALE GETİREBİLİRİZ”

1-0’lık skorun rövanşta sonuç olarak her şeye açık olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki isim, İstanbul’da oynanacak karşılaşmaya değinerek şöyle konuştu:

Elbette, 1-0'lık sonuç her şeyi açık tutuyor. İstanbul'daki rövanş maçının çok zor olacağını biliyoruz ancak yine de şansımıza inanıyoruz. Aynı cesaret, disiplin ve yoğunlukla oynarsak, rövanşı ilginç hale getirebiliriz. İstanbul'daki atmosferin daha da yoğun olacağını biliyoruz ancak profesyonel oyuncular olarak buna hazırlıklı olmalıyız. Büyük stadyumlar ve tutkulu taraftarlar, futbolun ayrılmaz bir parçasıdır. Beşiktaş’a ve taraftarlarına saygı duyuyoruz ancak kendi oyunumuza odaklanacağız ve bu baskıyla mümkün olan en iyi şekilde başa çıkmaya çalışacağız.

DANCAK: PLANIMIZ İYİ İŞLİYORDU

Mücadeleye ilk 11’de başlayan bir başka isim olan ve 59 dakika süre bulan orta saha Samuel Dancák, maçtaki planlarının iyi bir şekilde işlediğine dikkat çekti.

Dancák, “Beşiktaş'a büyük saygı duyuyoruz ancak asla korkmadık ve özgüvenle kendi oyunumuzu oynamak istedik. Bence planımız iyi işliyordu; nitekim bazı gol pozisyonları da oluşturduk ancak ne yazık ki bunları gole çeviremedik. Beşiktaş kadar deneyimli bir takım, tıpkı bizim yediğimiz golde olduğu gibi tek bir hatayı bile fırsata çevirebilir. Maçtan daha fazlasını alabileceğimizi hissettiğimiz için sonuç büyük hayal kırıklığı oluşturdu; ancak nihayetinde bundan ders çıkarmalı ve daha iyiye gitmeliyiz" diye konuştu.

“TARAFTARLARIMIZ BİZE BÜYÜK DESTEK VE ENERJİ VERDİ”

Karşılaşmada her iki takım taraftarının da olağanüstü bir atmosfer oluşturduğunu belirten Slovak futbolcu, “Yarattıkları atmosfer için taraftarlarımıza teşekkür etmeliyiz. Bize büyük bir destek ve enerji verdiler. Tromsø ile oynadığımız son Avrupa Ligi maçına benzer bir atmosfer vardı ama ne yazık ki bu sefer onlara istedikleri sonucu veremedik. Ayrıca, deplasman tribünündeki Beşiktaş taraftarlarının da muhteşem olduğunu ve maçın atmosferine büyük katkı sağladıklarını belirtmeliyim” sözlerini sarf etti.

“HÜCUM GÜÇLERİ İNANILMAZDI, SAVUNMAMIZ İYİ İŞ ÇIKARDI”

Beşiktaş’ın hücum gücüne ayrı bir parantez açan Dancák, şöyle devam etti:

Beşiktaş'ın her oyuncusunun kendine özgü yeteneklere sahip olduğunu biliyorduk; sadece bir oyuncuya odaklanırsanız, diğerleri bunun bedelini ödetir. İşte bu yüzden herhangi bir oyuncuyu özellikle öne çıkarmak istemiyorum; herkes bire bir mücadeleleri kazanabilecek kapasitedeydi, topa hakimiyetleri güçlüydü ve fiziksel olarak iyi hazırlanmışlardı. Hücum güçleri inanılmazdı ancak savunmamız gerçekten iyi iş çıkardı ve Beşiktaş'a fazla gol fırsatı vermedik.

“İSTANBUL’DA SÜRPRİZ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

13 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak rövanş maçına vurgu yapan Samuel Dancák, son olarak şunları ekledi:

Elbette Beşiktaş'a gidip bir sürpriz yapmaya çalışacağız. Deplasman maçının iç saha maçından çok daha zorlu geçeceğini ve maça bir gol geride başlayacağımızı biliyoruz. Ancak henüz hiçbir şey kaybedilmiş değil. Tüm gücümüzle mücadele edeceğiz ve sonucun ne olacağını göreceğiz. İstanbul'daki taraftarların inanılmaz desteği tüm dünyada biliniyor ve bunu bizzat görmek harika olacak. Şunu söylemeliyim ki; oyuncularımızın çoğu böyle bir atmosferi daha önce hiç deneyimlemedi. Bununla birlikte, korkmadan oyunumuzu oynayabileceğimizden eminim ve atmosferin performansımızı etkilemeyeceğine inanıyorum.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MUHAMMET DUMAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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