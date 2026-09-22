Ederson'dan sürpriz karar: Affını istedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, milli takım arasını Samandıra'da çalışarak geçirmek için Brezilya Milli Takımı'ndan affını istedi.

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Sarı lacivertlilerde Brezilyalı yıldız Ederson, milli arayı Samandıra'da çalışarak geçirecek.

MİLLİ TAKIMDAN İZİN İSTEDİ

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almamak için izin istedi.

SAMANDIRA'DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Milli ara sonrası takıma verilen iznin sona ermesiyle birlikte Ederson'un, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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