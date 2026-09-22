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Spor

Ederson'dan sürpriz karar: Affını istedi

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Ederson'dan sürpriz karar: Affını istedi
Başlık ResmiEdersondan sürpriz karar: Affını istedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, milli takım arasını Samandıra'da çalışarak geçirmek için Brezilya Milli Takımı'ndan affını istedi.

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Sarı lacivertlilerde Brezilyalı yıldız Ederson, milli arayı Samandıra'da çalışarak geçirecek.

MİLLİ TAKIMDAN İZİN İSTEDİ

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almamak için izin istedi.

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SAMANDIRA'DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Milli ara sonrası takıma verilen iznin sona ermesiyle birlikte Ederson'un, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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