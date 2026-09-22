Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek: 4 yeni Aslan sessiz, biri ortada yok

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler, ilk 7 maçta beklentileri karşılayamadı. Yaklaşık 80 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli ödenen 5 yeni Aslan, henüz skor katkısı veremezken; hücum hattında Victor Osimhen ve Yunus Akgün haricinde diğer oyuncular fileleri havalandıramadı. El Chadaille Bitshiabu ise hiç süre almadı.

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Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, sezona bu başarıda büyük katkıları olan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen gibi oyuncuları kadroda tutarak girdi.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yanı sıra Sacha Boey, Yaser Asprilla, Noa Lang, Ahmed Kutucu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar; Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Lesley Ugochukwu, Deniz Gül, El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray, uzun uğraşlar sonucu Rafael Leao'yu renklerine bağladı.

YAKLAŞIK 80 MİLYON EURO HARCADI

Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcu için yaklaşık 80 milyon euro ödedi. Rafael Leao'ya 38 milyon euro, Aleksey Batrakov'a 25 milyon euro ve Deniz Gül'e 10 milyon euro ödeyen sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'yu yaklaşık 3 milyon 500 bin euro ve El Chadaille Bitshiabu'yu da 2 milyon euro karşılığında kiraladı. Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon euro ve Lesley Ugochukwu'nun da şarta bağlı satın alma opsiyonunun yaklaşık 26 milyon 200 bin euro olduğu açıklandı.

Lesley Ugochukwu, Trabzonspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gördü.

TRANSFERLERDEN SKOR KATKISI ALAMADI

Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Galatasaray, toplamda 14 defa rakip fileleri havalandırdı. Ligdeki 13 gole Victor Osimhen 6, Gabriel Sara 2, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting ile yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inacio kendi kalesine gönderdi.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leao, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 resmi maçta 230 dakikada sahada kaldı. Batrakov, 5 resmi mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 resmi karşılaşmada 155 dakika, Ugochukwu ise 5 resmi maçta sadece 62 dakika süre aldı. Bitshiabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiremedi.

Kadroya yeni katılan 5 oyuncu, söz konusu maçlarda takıma gol katkısı veremedi.

El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'da formayla tanışamadı.

OSIMHEN VE YUNUS DIŞINDA HÜCUM HATTI İŞLEMİYOR

Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlarda rakip filelere gönderdiği 14 golün 7'sine Osimhen (6) ve Yunus Akgün (1) adını yazdırdı. Diğer 6 gol ise orta saha oyuncuları Sara, Torreira ile savunmada görev yapan Abdülkerim, Sallai ve Sanchez'den geldi. Bir gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin hücum hattında forma giyen Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Leao, Batrakov ve Deniz, henüz golle tanışamadı.

Victor Osimhen, bu sezon 4 maçta 6 gol kaydetti.

SAVUNMADA SON 60 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 6'ncı haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'deki ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 10 gol gördü. Süper Lig tarihinde en son 1966-67 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yiyen sarı-kırmızılılar, böylece 60 sezonun ardından ligdeki en kötü savunma başlangıcını yaptı.

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezona damga vuran görüntüsünü aratıyor.

RAKİPLERİNİN YENİ HÜCUMCULARI SEZONA İYİ GİRDİ

Galatasaray'ın tarihi rekabette olduğu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yeni transferleri sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, yeni transferleri ve hücum oyuncularından istediğini bulamazken rakipleri isabetli hamleleriyle dikkati çekti. "Dört Büyükler"den Beşiktaş, yeni sezona yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde güçlenen kadrosuyla girdi. Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic 7 resmi karşılaşmada 5, İlhan Fakılı 13 maçta 3, Leandro Trossard 7, Ernest Poku ise 4 mücadelede birer kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin transfer ettiği hücum oyuncularından Vedat Muriqi ise 10 mücadelede 7, Mason Greenwood 13 resmi maçta 6 gol attı. Trabzonspor'da ise yaz döneminde kadroya katılan Mohamed Salah 8 maçta 7 kez fileleri havalandırarak takımın en skorer oyuncusu oldu. Noah Saviolo 2, Franculino Dju ise 1 gol katkısı verdi.

Mohamed Salah, 4-0'lık Galatasaray galibiyetinde 3 gol kaydetti.

HER ŞEYE RAĞMEN SÜPER LİG'DE ZİRVE ORTAĞI

Süper Lig'deki 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 13 puan topladı. Galatasaray, milli maç arasına averajla sezonun flaş takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in arkasında ikinci sırada girdi. Galatasaray, takipçilerinden Beşiktaş'a 1, Fenerbahçe'ye 3 puan fark attı. Galatasaray, milli maç arasından sonra Süper Lig'de üst üste 5, toplamda 27'nci şampiyonluk için mücadelesine devam edecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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