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Spor

Galatasaray'da Okan Buruk kararı: Dursun Özbek açıkladı

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Galatasaray'da Okan Buruk kararı: Dursun Özbek açıkladı
Başlık ResmiGalatasarayda Okan Buruk kararı: Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, son günlerde Teknik Direktör Okan Buruk ve sarı kırmızılı takımla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Trabzonspor yenilgisinin ardından Buruk'u bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenin tam olduğunu söylediğini belirten Özbek, "Okan Buruk’a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır." dedi.

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Kulübün kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, Özbek’e ve yönetim kuruluna atfedilen bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Teknik Direktörümüz Okan Buruk ve futbol takımımızla ilgili şahsıma ve yönetim kurulumuza atfedilen gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır.

Okan Hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik.

Okan Buruk’a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır.

Ne yazık ki Galatasaray’ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır.

Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır.

Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız.

Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig’de üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa’daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir.

Dursun Aydın Özbek
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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