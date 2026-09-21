Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu: Yaklaşık 2 ay yok!

Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür’ün sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da ameliyat edildiğini açıkladı.

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Sarı lacivertliler, Mert Müldür’ün sakatlığına ilişkin olarak kulüpten bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun sol diz menisküsünde meydana gelen yırtık nedeniyle Avusturya’da artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiğini duyurdu.

AVUSTURYA'DA OPERASYON GEÇİRDİ

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir.

Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.

Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mert Müldür

2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta görev yapan Mert Müldür'ün yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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