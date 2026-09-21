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Spor

Yıldız futbolcudan sahte belge itirafı: Milli takımdan çıkarıldı

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Yıldız futbolcudan sahte belge itirafı: Milli takımdan çıkarıldı
Başlık ResmiYıldız futbolcudan sahte belge itirafı: Milli takımdan çıkarıldı

Sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve İsviçre Milli Futbol Takımı'ndan çıkarılan Granit Xhaka, "Bir hataydı. Bunun için üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

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İsviçre Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Granit Xhaka, sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını kabul etti.

Xhaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde geçmişimden bir konuyla ilgili çok şey yazıldı. Bununla ilgili olarak şahsen açıklama yapmak istiyorum. Covid-19 aşısıyla bağlantılı olarak o dönemde kişisel olarak büyük bir kararsızlık yaşıyor ve ciddi endişeler taşıyordum. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum." ifadelerini kullandı.

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"BUNUN İÇİN ÜZGÜNÜM"

33 yaşındaki oyuncu, "Bu yoğun duygusal durum içinde, açıkta kalan sorularımı öngörülen yollardan çözmek yerine bir aşı belgesi, aşı onayı satın aldım. Bugün bunun doğru bir yol olmadığını açıkça görüyorum. Bir hataydı. Bunun için üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum, olayın aydınlatılması sürecine dahil oluyor ve yetkili makamlarla tam anlamıyla işbirliği yapıyorum." bilgisini verdi.

Granit Xhaka
Başlık ResmiGranit Xhaka

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Xhaka hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılmıştı. İsviçreli futbolcunun aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı ve doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunduğu belirtiliyor. Futbolcunun, 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşılandığına dair sertifika aldığı bildirildi.

MİLLİ TAKIMDAN ÇIKARILDI

İsviçre Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Granit Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldıktan sonra UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosundan da çıkarıldı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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