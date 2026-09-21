Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Bir isim daha tutuklandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden Osman Arslan tutuklandı. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, dönemin vardiya amiri Kazım Beyke ve ambulans şoförü Süleyman Kaba gözaltına alındı.

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BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Arslan, Ömer Vatan ve Kazım Beyke hakkında karar çıktı.

Şüphelilerden eski gazeteci Osman Arslan tutuklanırken, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kollukta ifadesi alınan ambulans şoförü Süleyman Kaba ise daha önce serbest bırakılmıştı.

'KAŞİFOĞLU'NU CANLANDIRAN İSİM İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak’ın, “bilgi sahibi” sıfatıyla Silivri Adliyesi’nde savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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