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Ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Kasım ara tatili tarihi 2026-2027

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Ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Kasım ara tatili tarihi 2026-2027
Başlık ResmiAra tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Kasım ara tatili tarihi 2026-2027

Ara tatil tarihi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. MEB çalışma takviminde kasım ara tatili, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatili için uygulanacak tarihler yer alıyor.

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2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen çalışma takviminde birinci ve ikinci dönem ara tatilleri ile sömestr tatilinin tarihleri önceden belirlendi. Yaklaşık 17 milyon öğrencinin ders başı yaptığı yeni eğitim döneminde ilk ara tatil kasım ayında gerçekleştirilecek.

ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonları da hesaba katıldığında öğrencilerin 14-22 Kasım tarihleri 9 günlük tatil olacak. Dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Birinci dönem ise ara tatilin ardından 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak, eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihlerinde uygulanacak. Okullar 25 Haziran 2027 Cuma günü kapanacak.

Ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Kasım ara tatili tarihi 2026-2027
Başlık ResmiAra tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Kasım ara tatili tarihi 2026-2027

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili resmi çalışma takviminde 5 iş günü sürecek. Tatil 16 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler için kesintisiz 9 günlük okul tatili oluşacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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