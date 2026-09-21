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Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay konuştu: “FETÖ incelemesi doğru karar”

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Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay konuştu: “FETÖ incelemesi doğru karar”
Başlık ResmiKurtlar Vadisinin Ömer Babası Emin Olcay konuştu: “FETÖ incelemesi doğru karar” "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kurtlar Vadisi’nde “Ömer Baba” karakteriyle hafızalara kazınan Emin Olcay, dizinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osman Sınav’ın sette silah taşıdığını öne süren Olcay, “Şahit olduğum başka şeyler de var” diyerek gece yarısı yapılan bir toplantıyı anlattı. Olcay, Kurtlar Vadisi Pusu hakkında başlatılan FETÖ incelemesini de doğru bulduğunu söyledi.

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Yıllarca Kurtlar Vadisi’nde “Ömer Baba” karakterine hayat veren usta oyuncu Emin Olcay, dizinin perde arkasında yaşananları anlattı. Sabah gazetesine konuşan Olcay; Osman Sınav’ın diziden ayrılışından Şaşmaz kardeşlerle yaşadığı sorunlara, yapımdan ayrılma sürecinden son dönemde başlatılan adli incelemeye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kurtlar Vadisinin Ömer Babası Emin Olcay konuştu: “FETÖ incelemesi doğru karar”
Başlık ResmiKurtlar Vadisinin Ömer Babası Emin Olcay konuştu: “FETÖ incelemesi doğru karar”

“OSMAN SINAV’IN BELİNDE SİLAH GÖRMÜŞTÜM”

Olcay, Kurtlar Vadisi’nin ilk dönem yönetmeni Osman Sınav’ın diziden beklenmedik şekilde ayrıldığını belirterek o dönem yaşadığı bir olayı da anlattı.

Salacak’ta gerçekleştirilen bir çekim sırasında Sınav’ın belinde silah gördüğünü söyleyen Olcay, bunun tedbir amacıyla taşındığını ifade etti.

“ŞAHİT OLDUĞUM BAŞKA ŞEYLER DE VAR”

Emin Olcay, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılış sürecine ilişkin dikkat çeken başka olaylara da tanık olduğunu söyledi. Sınav’ın diziyi bırakmasının kendilerinde soru işaretleri oluşturduğunu belirten Olcay, “Hissettiğim bazı şeyler olmuştur. Şahit olduğum da başka şeyler var” ifadelerini kullandı.

Olcay, bir gece saat 01.00 sıralarında seslendirme yapmak için Osman Sınav’ın ofisinin bulunduğu yere gittiğinde çevrede çok sayıda cip ve tanımadığı kişiler gördüğünü anlattı. İçeride bir toplantı yapıldığını öğrendiğini belirten oyuncu, toplantının ardından Sınav’ın beyaz saçlı bir kişiyle ofisten indiğini söyledi.

Olcay’ın aktardığına göre söz konusu kişinin ayrılmasının ardından Sınav’a kim olduğunu sordu. Sınav’ın bu kişiyi, farklı gruplar arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaptığını belirterek “mafyanın ombudsmanı” şeklinde tanımladığını öne sürdü.

Kurtlar Vadisinin Ömer Babası Emin Olcay konuştu: “FETÖ incelemesi doğru karar”
Başlık ResmiKurtlar Vadisinin Ömer Babası Emin Olcay konuştu: “FETÖ incelemesi doğru karar”

FETÖ İNCELEMESİ İÇİN “DOĞRU KARAR” DEDİ

Emin Olcay, Kurtlar Vadisi Pusu’nun bazı bölümlerine yönelik başlatılan FETÖ incelemesini de değerlendirdi.

İncelemenin yerinde olduğunu belirten Olcay, “Gerçekler neyse ortaya çıksın” ifadelerini kullandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu’daki bazı sahnelerin bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar vermişti. Başsavcılık; “Kazım Kaşifoğlu” karakteri, bazı araç plakalarında kullanılan “FG” harfleri ve belirli bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj veya yönlendirme bulunup bulunmadığına ilişkin iddiaların araştırılacağını açıklamıştı. Henüz bu iddialara ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.

Kurtlar Vadisinin Ömer Babası Emin Olcay konuştu: “FETÖ incelemesi doğru karar”
Başlık ResmiKurtlar Vadisinin Ömer Babası Emin Olcay konuştu: “FETÖ incelemesi doğru karar”

ÖMER BABA ROLÜNE NASIL SEÇİLDİĞİNİ ANLATTI

Olcay, Kurtlar Vadisi macerasının Osman Sınav sayesinde başladığını söyledi. Daha önce “Deli Yürek”te birlikte çalıştıkları Sınav’ın başlangıçta kendisini “Ekmek Teknesi” için düşündüğünü, daha sonra ise Kurtlar Vadisi’ndeki Ömer Baba karakterine uygun gördüğünü anlattı.

Olcay’ın aktardığına göre karakterin “Ömer” adı da Osman Sınav’ın babasının isminden geliyordu.

Osman sınav
Başlık ResmiOsman sınav

DİZİDEN AYRILMAK İÇİN İKİ YIL UĞRAŞTI

Kurtlar Vadisi’nde yaklaşık 12 yıl rol aldığını belirten Emin Olcay, ilerleyen dönemlerde karakterine yeterince diyalog yazılmadığını ve bu nedenle yapımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Ömer Baba’nın özellikle anlattığı hikâyeler ve verdiği mesajlarla izleyicinin ilgisini çektiğini ifade eden Olcay, karakterinin işlevinin giderek azalması üzerine yapım ekibinden ayrılmayı talep ettiğini, bunun gerçekleşmesinin ise yaklaşık iki yıl sürdüğünü anlattı.

ŞAŞMAZ KARDEŞLERE SERT SÖZLER: “DÜZGÜN ADAMLAR DEĞİLLER”

Emin Olcay, dizinin yapım sürecinde birlikte çalıştığı Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz’a yönelik de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şaşmaz kardeşlere kırgın olduğunu belirten Olcay, “Çok kırgınım onlara. İyi, dürüst, düzgün adamlar değiller” ifadelerini kullandı.

Olcay, Kurtlar Vadisi’nde 12 yıl boyunca rol aldığını ancak bölüm başına piyasa koşullarına göre düşük ücret aldığını öne sürdü. Para konusunu Raci Şaşmaz ile görüştüğünde kendisine yapımın maddi durumunun kötü olduğunun söylendiğini aktaran oyuncu, sette mobbinge maruz kaldığını da iddia etti.

Olcay ayrıca Şaşmaz kardeşlerin inşaat işlerine girdikleri dönemde Pana Film çalışanlarından bazı kişilerin maddi kayıp yaşadığını ve taraflar arasında hukuki süreçler bulunduğunu ileri sürdü. Bu ifadeler Olcay’ın iddiaları olup, söz konusu hukuki uyuşmazlıkların sonucu hakkında haberde doğrulanmış ek bir bilgi yer almıyor.

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Kurtlar Vadisi Kumpas!
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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