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T-Otomobil

Dubai polisinin süper araç filosuna yeni model: 800 beygirlik Ferrari devriye gezecek

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Dubai polisinin süper araç filosuna yeni model: 800 beygirlik Ferrari devriye gezecek
Başlık ResmiDubai polisinin süper araç filosuna yeni model: 800 beygirlik Ferrari devriye gezecek

Dubai Polisi, Mansory tarafından özel olarak hazırlanan Ferrari 812 Superfast’i turistik devriye filosuna ekledi. 800 beygirlik V12 motoruyla 345 km/sa hıza ulaşan otomobil, Burj Khalifa ve JBR gibi şehrin en yoğun noktalarında görev yapacak.

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|
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Dünyanın en dikkat çekici polis otomobili filolarından birine sahip olan Dubai, garajına yeni bir süper otomobil daha ekledi. Alman modifiye şirketi Mansory tarafından Dubai Polisi için özel olarak hazırlanan Ferrari 812 Superfast, Arabian Travel Market 2026 kapsamında tanıtıldı.

V12 MOTOR 800 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

Mansory imzalı Ferrari’nin kaputunun altında 6.5 litrelik atmosferik V12 motor bulunuyor. Yapılan düzenlemelerin ardından motor gücü 800 beygire çıkarılmış durumda.

Dubai polisinin süper araç filosuna yeni model: 800 beygirlik Ferrari devriye gezecek
Başlık ResmiDubai polisinin süper araç filosuna yeni model: 800 beygirlik Ferrari devriye gezecek

Otomobil 0’dan 100 km/sa hıza 2,8 saniyede ulaşırken azami hızı 345 km/sa olarak açıklandı. Bu değer, Ferrari 812 Superfast’i Dubai Polisi filosundaki en hızlı otomobillerden biri haline getiriyor.

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Mansory, mekanik düzenlemelerin yanı sıra otomobilin dış görünümünü de değiştirdi. Yenilenen tamponlar, daha büyük hava girişleri, karbon fiber gövde parçaları ve polis renkleriyle hazırlanan özel kaplama, aracın standart 812 Superfast modellerinden kolaylıkla ayrılmasını sağlıyor.

Dubai polisinin süper araç filosuna yeni model: 800 beygirlik Ferrari devriye gezecek
Başlık ResmiDubai polisinin süper araç filosuna yeni model: 800 beygirlik Ferrari devriye gezecek

Ferrari, Burj Khalifa, Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard ve Jumeirah Beach Residence gibi özellikle turistlerin yoğun olarak bulunduğu yerler arasında görev yapacak.

MANSORY İLE BEŞİNCİ ORTAK PROJE

Ferrari 812 Superfast, Dubai Polisi ile Mansory arasında gerçekleştirilen beşinci özel otomobil projesi oldu. İki taraf arasındaki iş birliği 2024 yılında geniş gövde kitine ve performans düzenlemelerine sahip Mercedes-AMG G63 ile başlamıştı. Daha sonra 610 beygirlik Rolls-Royce Cullinan, 755 beygirlik Ferrari Purosangue ve 1.070 beygire ulaşan Lamborghini Revuelto filoya katıldı.

Dubai polisinin süper araç filosuna yeni model: 800 beygirlik Ferrari devriye gezecek
Başlık ResmiDubai polisinin süper araç filosuna yeni model: 800 beygirlik Ferrari devriye gezecek

Dubai Polisi’nin koleksiyonunda bunların dışında Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, McLaren Artura ve farklı Ferrari modelleri de bulunuyor.

TÜRKİYE’DE DE SÜPER OTOMOBİLLER GÖREVDE

Türkiye de süper ve lüks polis otomobilleriyle uluslararası basında gündeme gelen ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Türkiye’deki araçların filoya katılma yöntemi Dubai’den oldukça farklı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarında el koyduğu otomobiller, emniyet hizmetlerine tahsis edildi.

Dubai polisinin süper araç filosuna yeni model: 800 beygirlik Ferrari devriye gezecek
Başlık ResmiDubai polisinin süper araç filosuna yeni model: 800 beygirlik Ferrari devriye gezecek

Filoda Ferrari 458 Italia ve Bentley Continental GT gibi süper ve lüks otomobillerin yanı sıra Porsche Taycan, Volkswagen Golf R, Mercedes-AMG GT 63 S, Range Rover Sport, Mercedes-Benz GLS ve farklı SUV modelleri yer alıyor.

FERRARİ 458 FİLONUN EN DİKKAT ÇEKİCİ MODELİ OLDU

Türkiye’de emniyete tahsis edilen otomobiller arasında en fazla ilgiyi Ferrari 458 Italia gördü. Modelin 4.5 litrelik atmosferik V8 motoru 562 beygir güç üretiyor. Otomobil 0’dan 100 km/sa hıza yaklaşık 3,4 saniyede çıkabiliyor ve 325 km/s azami hıza ulaşabiliyor.

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