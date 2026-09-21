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Teknoloji

İnsan yaklaşınca irkilen robot tanıtıldı: Korku değil güvenlik sistemi

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İnsan yaklaşınca irkilen robot tanıtıldı: Korku değil güvenlik sistemi
Başlık Resmiİnsan yaklaşınca irkilen robot tanıtıldı: Korku değil güvenlik sistemi

Agility Robotics, insanlarla güvenlik bariyeri olmadan aynı ortamda çalışması için geliştirdiği Digit 5’i tanıttı. Bir kişi fazla yaklaştığında irkilmeye benzer bir hareket yapan robot, yavaşlayabiliyor, durabiliyor veya motorlarını kapatarak oturabiliyor.

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İnsansı robotların fabrikalarda ve depolarda yaygınlaşmasının önündeki en önemli sorunlardan biri, güçlü ve hareketli makinelerin çalışanlarla aynı ortamda güvenli biçimde çalışabilmesi. Agility Robotics, beşinci nesil insansı robotu Digit 5 ile bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Şirket tarafından yayımlanan görüntülerde Digit 5’in kendisine yaklaşan bir insana karşı geri çekildiği ve oturma pozisyonuna geçtiği görülüyor. İlk bakışta robotun korktuğu veya irkildiği izlenimini oluşturan bu hareket, gerçekte programlanmış bir güvenlik tepkisi.

Robot, çevresindeki insanları algılayan sensörlerden gelen verileri değerlendirerek tehlikeli olabilecek bir yakınlaşmada hareketlerini yavaşlatabiliyor. Mesafe azalmaya devam ederse tamamen duruyor, oturuyor veya motorlarını kapatarak fiziksel riskin büyümesini engelliyor.

İnsan yaklaşınca irkilen robot tanıtıldı: Korku değil güvenlik sistemi
Başlık Resmiİnsan yaklaşınca irkilen robot tanıtıldı: Korku değil güvenlik sistemi

Görsel ve sesli uyarılar da robotun bir sonraki hareketini yakındaki çalışanlara bildirmek için kullanılıyor.

Agility Robotics’in “güvenli insan algılama” olarak tanımladığı sistem, yapay zeka algoritmaları, kameralar, derinlik sensörleri ve bağımsız bir güvenlik kontrol ünitesiyle çalışıyor.

İNSANLARLA ROBOTLARIN BİRLİKTE DAHA GÜVENLİ ÇALIŞMASI AMAÇLANIYOR

Bu sistemin temel amacı, geleneksel endüstriyel robotların çevresinde bulunan metal kafesleri ve fiziksel güvenlik bariyerlerini mümkün olduğunca ortadan kaldırmak. Böylece Digit 5’in insanlarla, taşıma robotlarıyla ve fabrika ekipmanlarıyla aynı çalışma alanını paylaşması planlanıyor.

İnsan yaklaşınca irkilen robot tanıtıldı: Korku değil güvenlik sistemi
Başlık Resmiİnsan yaklaşınca irkilen robot tanıtıldı: Korku değil güvenlik sistemi

DAHA İNSANSI BACAKLARA KAVUŞTU

Digit serisinin önceki üyeleri, geriye doğru kıvrılan ve kuş bacağını andıran diz tasarımıyla tanınıyordu. Digit 5’te bu düzen terk edilerek insan anatomisine daha yakın bir bacak yapısına geçildi.

Yeni tasarımın amacı robotu yalnızca daha insansı göstermek değil. Yenilenen eklemler, Digit 5’in daha ağır yükleri kaldırmasına ve yere daha fazla yaklaşarak alçaktaki nesnelere ulaşmasına yardımcı oluyor.

Yaklaşık 1,81 metre boyundaki robot 129 kilogram ağırlığında. Digit 5, önceki nesle göre yüzde 40 daha fazla yük taşıyabiliyor ve tekrar eden görevlerde 22,7 kilograma kadar yük kaldırabiliyor. Maksimum erişim yüksekliği ise 2,2 metreye ulaşıyor.

Değiştirilebilir el ve tutucu sistemi sayesinde robotun farklı görevlere uyarlanması da mümkün. Ağır kasaları taşıyan kıskaç biçimindeki eller, gerektiğinde daha hassas işler için geliştirilecek farklı aparatlar ile değiştirilebilecek.

İnsan yaklaşınca irkilen robot tanıtıldı: Korku değil güvenlik sistemi
Başlık Resmiİnsan yaklaşınca irkilen robot tanıtıldı: Korku değil güvenlik sistemi

DOKUZ DAKİKALIK ŞARJLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Digit 5’in bataryası yaklaşık 90 dakikalık kesintisiz çalışma süresi sunuyor. Bu değer tek başına düşük görünse de robot, şarj seviyesi azaldığında istasyona kendi başına giderek bataryasını yaklaşık dokuz dakikada doldurabiliyor.

AMAZON VE TOYOTA TESİSLERİNDE DENEYİM KAZANDI

Digit 5’in geliştirilmesinde, önceki nesil robotun gerçek çalışma ortamlarında topladığı verilerden yararlanıldı. Digit 4 Amazon ve Toyota’nın da aralarında bulunduğu işletmelerde toplam 65 bin saatten fazla görev yaptı.

Agility Robotics, Digit 5 için 300 milyon doların üzerinde çok yıllı sipariş aldığını açıkladı. Robotun erken erişim programının 2027’nin ilk yarısında başlaması, genel satış ve dağıtımının ise yıl sonuna doğru gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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