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T-Otomobil

Yeni Hyundai Bayon’dan ilk detaylar: Daha kaslı SUV kimliğiyle geliyor

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Yeni Hyundai Bayon’dan ilk detaylar: Daha kaslı SUV kimliğiyle geliyor
Başlık ResmiYeni Hyundai Bayon’dan ilk detaylar: Daha kaslı SUV kimliğiyle geliyor

Hyundai, yeni Bayon’un tasarımına ilişkin ilk detayları paylaşmaya başladı. Daha köşeli ve SUV karakteri güçlendirilmiş tasarımıyla dikkat çeken modelin motor seçenekleri henüz açıklanmazken, resmi tanıtımın önümüzdeki haftalarda yapılması ve aracın 2026 içinde satışa çıkması bekleniyor.

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Hyundai, SUV ürün gamına katılacak yeni Bayon’u tam olarak tanıtmadan önce otomobilin tasarımını parça parça göstermeye başladı. Paylaşılan görüntüler, Türkiye’de üretilen ve Avrupa’da satılan mevcut Bayon’a kıyasla daha köşeli, yüksek ve arazi aracı görünümüne yakın bir otomobile işaret ediyor.

Yeni Hyundai Bayon’dan ilk detaylar: Daha kaslı SUV kimliğiyle geliyor
Başlık ResmiYeni Hyundai Bayon’dan ilk detaylar: Daha kaslı SUV kimliğiyle geliyor

H-EDGE IŞIK İMZASI ÖN TASARIMI BELİRLİYOR

Hindistan’dan gelen son görüntülere göre yeni Bayon’un ön bölümünde Hyundai’nin H-Edge olarak adlandırdığı gündüz farları bulunuyor. Ana aydınlatmalar tamponun daha alt bölümüne yerleştirilirken üstteki ince LED parçalar otomobile geniş bir görünüm kazandırıyor.

Daha yüksek konumlandırılan motor kaputu, keskin yüzey çizgileri ve hacimli çamurluklar da mevcut Bayon’un daha yumuşak hatlarından uzaklaşıldığını gösteriyor. Hyundai tasarım şefi Simon Loasby, yeni otomobilin, “Yüksek teknolojili bir iç mekan ile güçlü bir dış tasarımı” bir araya getireceğini belirtiyor.

Yan görünümde kalın siyah çamurluk kaplamaları, iki renkli jantlar ve kapılar boyunca uzanan belirgin çizgiler öne çıkıyor. Gövdenin daha dik tasarlanması, Bayon’a geleneksel bir SUV görünümü kazandırıyor.

Yeni Hyundai Bayon’dan ilk detaylar: Daha kaslı SUV kimliğiyle geliyor
Başlık ResmiYeni Hyundai Bayon’dan ilk detaylar: Daha kaslı SUV kimliğiyle geliyor

ARKA BÖLÜMDE TERS L BİÇİMLİ STOPLAR KULLANILIYOR

Yeni görüntüler otomobilin arka tasarımını da büyük ölçüde ortaya çıkarıyor. Ters L biçimindeki ince LED stoplar, bagaj kapağı boyunca uzanan koyu renkli bir parçayla birbirine bağlanıyor.

Kısmen karartılan C sütunu tavanın havada durduğu izlenimini verirken arka cam sileceği ve kalın tampon tasarımı günlük kullanıma yönelik ayrıntılar arasında bulunuyor.

Hyundai, Bayon’u geleneksel SUV sınıflandırmasının yanında “Intelligent Utility Vehicle” ifadesiyle tanımlıyor. Şirket bu söylemle şehir içi kullanım, teknoloji ve pratikliği tek bir otomobilde buluşturmayı hedefliyor.

Yeni Hyundai Bayon’dan ilk detaylar: Daha kaslı SUV kimliğiyle geliyor
Başlık ResmiYeni Hyundai Bayon’dan ilk detaylar: Daha kaslı SUV kimliğiyle geliyor

MOTOR SEÇENEKLERİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Hyundai henüz yeni Bayon’un motorlarını, ölçülerini, bagaj hacmini veya yakıt tüketim değerlerini açıklamadı. Hindistan basınında modelin 1.5 litrelik atmosferik benzinli motorla ve bazı pazarlarda CNG seçeneğiyle sunulabileceği belirtiliyor. Manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri de beklentiler arasında yer alıyor.

Ancak bu bilgiler Hyundai tarafından doğrulanmış değil. Avrupa’da görüntülenen Bayon prototiplerinde ise 48 volt hafif hibrit ve tam hibrit motor seçeneklerinin değerlendirildiği öne sürülüyor.

RESMİ LANSMAN BEKLENİYOR

Yeni Bayon’un gelecek haftalarda resmi lansmanla tanıtılması 2026 yılı içerisinde satışa çıkması bekleniyor.

Bayon adı Türkiye açısından ayrı bir önem taşıyor. Avrupa pazarı için geliştirilen mevcut Hyundai Bayon, markanın İzmit’teki fabrikasında üretiliyor ve Türkiye’nin ulaşılabilir B-SUV modellerinden biri olarak satılıyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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