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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Gümrük denetimlerinde 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza

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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Gümrük denetimlerinde 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza
Başlık ResmiTicaret Bakanlığı açıkladı: Gümrük denetimlerinde 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza

Ticaret Bakanlığı dış ticaret işlemlerinin denetimini etkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Yapılan denetimler kapsamında 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Söz konusu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi.

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Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve gümrük işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştiren dış ticaret erbabının haklarının gözetilmesi amacıyla geçmiş dönemlere ilişkin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin denetimini etkin bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kontrol çalışmaları sonucunda, 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

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717 İKİNCİL KONTROL RAPORU KAPSAMINDA 142 BİN 768 GÜMRÜK BEYANNAMESİ İKİNCİ KEZ İNCELENDİ

Toplam 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kontrol Şubeleri tarafından gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri kapsamında; 717 İkincil Kontrol Raporu kapsamında 142 bin 768 gümrük beyannamesi ikinci kez incelendi.

23 BİN 132 GÜMRÜK BEYANNAMESİNE 8,3 MİLYAR LİRA EK TAHAKKUK VE CEZA KARARI DÜZENLENDİ

Ayrıca 3 bin 606 firma tarafından tescil edilen ve usulsüzlük tespit edilen 23 bin 132 gümrük beyannamesine 8,3 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda toplam 8,3 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış sağlandı.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Gümrük denetimlerinde 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza
Başlık ResmiTicaret Bakanlığı açıkladı: Gümrük denetimlerinde 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza

YILIN İLK 8 AYINDA TOPLAM 10,1 MİLYAR LİRA EK TAHAKKUK VE CEZA KARARI DÜZENLENDİ

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünce kullanılan ileri veri analitiği tekniklerinden faydalanılarak belirlenen riskli firmalar üzerinde Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen Sonradan Kontrol Firma Denetimleri kapsamında ise 160 firma denetlendi. Söz konusu denetimler sonucunda toplam 1,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış sağlandı. Böylece, 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri ile Sonradan Kontrol Firma Denetimleri sonucunda toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu. Söz konusu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerinin etkin şekilde yürütülmeye devam edileceği ifade edildi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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