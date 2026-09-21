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Teknoloji

Apple yöneticisi ekran koruyucu takanlardan rahatsız: Görünce tüylerim ürperiyor

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Apple yöneticisi ekran koruyucu takanlardan rahatsız: Görünce tüylerim ürperiyor
Başlık ResmiApple yöneticisi ekran koruyucu takanlardan rahatsız: Görünce tüylerim ürperiyor

Apple’ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Marieb, iPhone kullanıcılarının ekran koruyucu takmasından rahatsız olduğunu söyledi. Marieb’e göre Ceramic Shield 2, günlük çizilmelere karşı ayrıca bir koruyucuya ihtiyaç duyulmayacak kadar dayanıklı.

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|
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Akıllı telefonların günümüzde giriş seviyesinde bile fiyatları 150 bin TL’leri geçerken, ekran değişim maliyetleri de cep yakan seviyelere çıkmış durumda. Böyle olunca kullanıcılar telefonlarını kutusundan çıkarır çıkarmaz ekran koruyucuyla kaplıyor.

"TÜYLERİM ÜRPERİYOR"

Apple’dan bu kullanıcılar için dikkat çekici bir mesaj geldi. Şirketin Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Marieb, iPhone üzerinde ekran koruyucu gördüğünde “tüylerinin ürperdiğini” söyledi.

Marieb’in açıklamasının arkasında yalnızca estetik bir kaygı bulunmuyor. Apple yöneticisi, şirketin ekran yüzeylerinin görünümü, dokunma hissi ve dayanıklılığı üzerinde uzun süre çalıştığını, sonradan eklenen cam veya plastik katmanın bu deneyimi değiştirdiğini düşünüyor.

Apple yöneticisi ekran koruyucu takanlardan rahatsız: Görünce tüylerim ürperiyor
Başlık ResmiApple yöneticisi ekran koruyucu takanlardan rahatsız: Görünce tüylerim ürperiyor

APPLE, CERAMIC SHIELD 2’YE GÜVENİYOR

Marieb, özellikle iPhone 17 ailesiyle kullanılmaya başlanan ve iPhone 18 Pro modellerinde de yer alan Ceramic Shield 2 teknolojisini öne çıkardı.

Apple, ikinci nesil Ceramic Shield’ın önceki cama kıyasla çizilmelere karşı üç kata kadar daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. Yeni kaplamanın yalnızca ana camı sertleştirmekle kalmadığı, uzun süreli kullanımda oluşan yüzey aşınmasına karşı da geliştirildiği ifade ediliyor.

Marieb, ekranı daha da çizilmez hale getirmenin mümkün olduğunu ancak bunun yüzeyin zamanla aşınmaya karşı direncini azaltabileceğini söyledi. Bu nedenle Apple, çizilme ve uzun süreli yüzey dayanıklılığı arasında belirli bir denge kurmayı tercih etmiş.

Apple yöneticisi ekran koruyucu takanlardan rahatsız: Görünce tüylerim ürperiyor
Başlık ResmiApple yöneticisi ekran koruyucu takanlardan rahatsız: Görünce tüylerim ürperiyor

5 YILLIK KULLANIM BİRKAÇ HAFTADA TAKLİT EDİLİYOR

Apple’ın ekran testleri yalnızca cihazların laboratuvarda belirli bir yükseklikten düşürülmesinden oluşmuyor. Şirket, kullanıcıların telefonu günlük hayatta nasıl taşıdığını ve hangi maddelerle temas ettirdiğini inceleyerek bunlara uygun test yöntemleri geliştiriyor.

Marieb’e göre mühendisler, beş yıl veya daha uzun süreli kullanımın ekran üzerindeki etkisini birkaç haftalık hızlandırılmış testlerle taklit ediyor. Böylece yeni kaplamaların anahtar, bozuk para, toz ve sert parçacıklarla temasın yanı sıra uzun süreli dokunma nedeniyle oluşabilecek aşınmaya karşı dayanıklılığı ölçülüyor.

Apple yöneticisi, eski askeri standartları temel alan genel testler yerine gerçek kullanıcı davranışlarını temsil eden senaryolara yoğunlaştıklarını belirtiyor.

Apple yöneticisi ekran koruyucu takanlardan rahatsız: Görünce tüylerim ürperiyor
Başlık ResmiApple yöneticisi ekran koruyucu takanlardan rahatsız: Görünce tüylerim ürperiyor

APPLE’IN DAYANIKLILIK ÇALIŞMALARI IPHONE DUO’YA UZANIYOR

Tom Marieb aynı röportajda Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun dayanıklılığından da söz etti. Şirket, cihazın ince yapısının kullanıcılarda kırılganlık algısı oluşturabileceğinin farkında.

Bu nedenle menteşenin kapatıldığında üst sınıf bir otomobilin kapısına benzer biçimde sağlamlık hissi vermesine önem verildi. Menteşe, tamamen açık ve kapalı konumların yanı sıra telefonun masa üzerinde yarı açık kullanıldığı açılarda da sallanmayı önleyecek şekilde ayarlandı.

iPhone Duo’nun 7,6 inçlik katlanabilir ekranında kullanılan mat nano-dokulu yüzey de yalnızca yansımaları azaltmak için tercih edilmedi. Apple’a göre mat kaplama, ekran yüzeyinde zamanla oluşabilecek biçim farklılıklarını ve katlama izini parlak ekranlara göre daha az görünür hale getiriyor.

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