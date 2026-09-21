MasterChef Türkiye'de bir eleme günü daha geride kaldı. Kıyasıya rekabetin devam ettiği yarışmaya yarışmacılardan biri veda etti. Haftanın eleme adayları Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolğa, Kübra, Nurten ve Ayşe olarak belirlenmişti. Peki, MasterChef'te en son kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim...

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MasterChef Türkiye’nin 20 Eylül 2026 Pazar akşamı yayımlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolğa, Kübra, Nurten ve Ayşe, yarışmada kalmak için mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu.

MasterChefte en son kim elendi? İşte MasterChefe veda eden isim

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Mehmet Şef’in istediği ördek pastillayı hazırlayan yarışmacılar arasında son ikiye Faruk ve Kübra kaldı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Kübra için yarışmaya devam kararı verildi, Faruk ise MasterChef Türkiye’den elenen isim oldu.

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