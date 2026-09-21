Fren yerine gaza bastı! Küçükçekmece'de otomobil benzinliğin malzeme odasına daldı

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İstanbul Küçükçekmece'deki bir benzin istasyonunda, yakıt aldıktan sonra çıkış yapmak isteyen sürücünün fren yerine yanlışlıkla gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil, büyük bir hızla istasyonun malzeme odasına girdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü ve yanındaki yolcunun araçtan yara almadan çıkarıldığı korkutan kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, otomobilde ve istasyonun odasında maddi hasar meydana geldi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Küçükçekmece Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKüçükçekmece

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