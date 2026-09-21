Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak!
Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen ara için geri sayım başladı. Süper Lig ne zaman başlıyor sorusu ise şimdiden gündeme geldi. 2026-2027 sezonunda 6. hafta geride kalırken, lig heyecanı Ekim ayında yeniden başlayacak. Süper Lig'de 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla devam edecek.
7. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 7. haftadaki rakipleri de belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig maç takvimi...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Süper Lig'de 7. hafta maçları 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Galatasaray-Kasımpaşa 7. hafta açılış maçı saat 20.00'de başlayacak.
SÜPER LİG 7. HAFTA TAKVİMİ
9 Ekim 2026 Cuma
20.00: Galatasaray - Kasımpaşa
10 Ekim 2026 Cumartesi
13.30: Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00: Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
16.00: Samsunspor - Trabzonspor
19.00: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
11 Ekim 2026 Pazar
13.30: TÜMOSAN Konyaspor - İstanbul Başakşehir
16.00: Gaziantep FK - Arca Çorum FK
19.00: Beşiktaş - Kocaelispor
12 Ekim 2026 Pazartesi
20.00: Eyüpspor - Göztepe
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonu Puan Cetveli
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|6
|4
|1
|1
|15
|7
|8
|13
|2
|GALATASARAY A.Ş.
|6
|4
|1
|1
|13
|10
|3
|13
|3
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|6
|4
|0
|2
|14
|7
|7
|12
|4
|KOCAELİSPOR
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|3
|12
|5
|CORENDON ALANYASPOR
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11
|6
|FENERBAHÇE A.Ş.
|6
|3
|1
|2
|16
|6
|10
|10
|7
|TRABZONSPOR A.Ş.
|6
|3
|1
|2
|13
|5
|8
|10
|8
|KASIMPAŞA A.Ş.
|6
|2
|4
|0
|7
|5
|2
|10
|9
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|1
|10
|10
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|8
|11
|ARCA ÇORUM FK
|6
|2
|1
|3
|13
|12
|1
|7
|12
|İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
|6
|2
|1
|3
|10
|11
|-1
|7
|13
|GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|2
|1
|3
|5
|13
|-8
|7
|14
|ERZURUMSPOR FK
|6
|2
|1
|3
|3
|11
|-8
|7
|15
|TÜMOSAN KONYASPOR
|6
|1
|1
|4
|4
|8
|-4
|4
|16
|SAMSUNSPOR A.Ş.
|6
|1
|1
|4
|6
|12
|-6
|4
|17
|GÖZTEPE A.Ş.
|6
|0
|3
|3
|11
|15
|-4
|3
|18
|EYÜPSPOR
|6
|1
|0
|5
|2
|16
|-14
|3