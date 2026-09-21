Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak!
Başlık ResmiSüper Lig ne zaman başlıyor

Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen ara için geri sayım başladı. Süper Lig ne zaman başlıyor sorusu ise şimdiden gündeme geldi. 2026-2027 sezonunda 6. hafta geride kalırken, lig heyecanı Ekim ayında yeniden başlayacak. Süper Lig'de 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla devam edecek.

Kaydet
|

7. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 7. haftadaki rakipleri de belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig maç takvimi...

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak!
Başlık ResmiSüper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Süper Lig'de 7. hafta maçları 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Galatasaray-Kasımpaşa 7. hafta açılış maçı saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak!
Başlık ResmiSüper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak!

SÜPER LİG 7. HAFTA TAKVİMİ

9 Ekim 2026 Cuma

20.00: Galatasaray - Kasımpaşa

10 Ekim 2026 Cumartesi

13.30: Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00: Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
16.00: Samsunspor - Trabzonspor
19.00: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

11 Ekim 2026 Pazar

13.30: TÜMOSAN Konyaspor - İstanbul Başakşehir
16.00: Gaziantep FK - Arca Çorum FK
19.00: Beşiktaş - Kocaelispor

12 Ekim 2026 Pazartesi

20.00: Eyüpspor - Göztepe

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak!
Başlık ResmiSüper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 7. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak!

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonu Puan Cetveli

SıraTakımOGBMAYAVP
1AMED SPORTİF FAALİYETLER6411157813
2GALATASARAY A.Ş.64111310313
3BEŞİKTAŞ A.Ş.6402147712
4KOCAELİSPOR640274312
5CORENDON ALANYASPOR632186211
6FENERBAHÇE A.Ş.63121661010
7TRABZONSPOR A.Ş.6312135810
8KASIMPAŞA A.Ş.624075210
9ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.631276110
10GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.62227708
11ARCA ÇORUM FK6213131217
12İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK62131011-17
13GENÇLERBİRLİĞİ6213513-87
14ERZURUMSPOR FK6213311-87
15TÜMOSAN KONYASPOR611448-44
16SAMSUNSPOR A.Ş.6114612-64
17GÖZTEPE A.Ş.60331115-43
18EYÜPSPOR6105216-143
İLGİLİ HABERLER
Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri
HABERLER
Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri
Amed-Beşiktaş maçının hakem hataları yorumlandı: Kırmızı kart ve penaltı
SPOR
Amed-Beşiktaş maçının hakem hataları yorumlandı: Kırmızı kart ve penaltı
Kenan Yıldız sakat mı, Juventus Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Zeki Çelik ilk 11
HABERLER
Kenan Yıldız sakat mı, Juventus Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Zeki Çelik ilk 11'de bekleniyor
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti!
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
"Çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Kaydet
COP31 nerede ve ne zaman? COP31 Türkiye tarihi
COP31 nerede ve ne zaman?
Kaydet
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.