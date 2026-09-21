Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri
Başlık ResmiBugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek

21 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla Süper Lig'de milli ara başladı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lig maçlarına ara verilirken, futbolseverlerin gözü milli takımın eylül-ekim fikstürüne çevrildi. Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek merak edilirken Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri belli oldu!

Kaydet
|

Milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi mesaisi başlıyor. 2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek?

BUGÜN MAÇ VAR MI? (21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ)

21 Eylül 2026 Pazartesi günü Süper Lig'de maç oynanmayacak. Süper Lig'de 6. hafta programı 20 Eylül Pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligin yeni haftasına geçilmeden önce milli takım organizasyonları nedeniyle fikstüre Milli ara verildi.

Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri
Başlık ResmiBugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri

Bugün Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın beş büyük futbol ligi olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de de karşılaşma yapılmayacak. Avrupa liglerinde maçlar 9-10 Ekim 2026 tarihlerinde başlayacak. Süper Lig'de ise 7. hafta maçları 9 Ekim 2026 tarihinde Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri
Başlık ResmiBugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri

MİLLİ ARA BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Milli ara 21 Eylül 2026 itibarıyla başladı, 6 Ekim 2026 tarihinde bitecek. FIFA'nın uluslararası maç takvimindeki düzenleme doğrultusunda A Milli Takım, eylül ve ekim döneminde dört UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oynayacak.

İlk maçlar 24-26 Eylül, ikinci maçlar 27-29 Eylül, üçüncü karşılaşmalar 30 Eylül-3 Ekim, dördüncü maçlar ise 4-6 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri
Başlık ResmiBugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

25 Eylül 2026 Cuma: Türkiye - Fransa | 21.45 | Kocaeli Stadyumu | ATV
28 Eylül 2026 Pazartesi: Türkiye - İtalya | 21.45 | Atatürk Spor Kompleksi, Bursa | ATV
2 Ekim 2026 Cuma: Belçika - Türkiye | 21.45 | Maurice Dufrasne Stadyumu, Liege | ATV
5 Ekim 2026 Pazartesi: İtalya - Türkiye | 21.45 | Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna | ATV

Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri
Başlık ResmiBugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri

SÜPER LİG MAÇ TARİHLERİ (7. HAFTA)

9 Ekim 2026 Cuma 20.00: Galatasaray - Kasımpaşa
10 Ekim 2026 Cumartesi 13.30: Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
10 Ekim 2026 Cumartesi 16.00: Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
10 Ekim 2026 Cumartesi 16.00: Samsunspor - Trabzonspor
10 Ekim 2026 Cumartesi 19.00: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
11 Ekim 2026 Pazar 13.30: Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir
11 Ekim 2026 Pazar 16.00: Gaziantep FK - Arca Çorum FK
11 Ekim 2026 Pazar 19.00: Beşiktaş - Kocaelispor
12 Ekim 2026 Pazartesi 20.00: Eyüpspor - Göztepe

İLGİLİ HABERLER
Amedspor - Beşiktaş maçında ilginç anlar: Fıskiyeler açıldı, oyun durdu
SPOR
Amedspor - Beşiktaş maçında ilginç anlar: Fıskiyeler açıldı, oyun durdu
Kenan Yıldız sakat mı, Juventus Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Zeki Çelik ilk 11
HABERLER
Kenan Yıldız sakat mı, Juventus Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Zeki Çelik ilk 11'de bekleniyor
Türkiye maçı ne zaman, milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye-Fransa maçına geri sayım!
HABERLER
Türkiye maçı ne zaman, milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye-Fransa maçına geri sayım!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
İKİ LİDERDEN SÜRPRİZ GÖRÜNTÜ
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti!
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
ÜÇ AYLIK BEBEĞE ACI VEDA
Annesinin yanına defnedildi! Tutuklu babası tabutu taşıdı
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Osmanlı paralarını ziyaret ettiler! Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Süleymani Bakan Ersoy'la görüştü
Kaydet
COP31 nerede ve ne zaman? COP31 Türkiye tarihi
COP31 nerede ve ne zaman?
Kaydet
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.