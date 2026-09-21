21 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla Süper Lig'de milli ara başladı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lig maçlarına ara verilirken, futbolseverlerin gözü milli takımın eylül-ekim fikstürüne çevrildi. Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek merak edilirken Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri belli oldu!

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Milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi mesaisi başlıyor. 2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek?

BUGÜN MAÇ VAR MI? (21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ)

21 Eylül 2026 Pazartesi günü Süper Lig'de maç oynanmayacak. Süper Lig'de 6. hafta programı 20 Eylül Pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligin yeni haftasına geçilmeden önce milli takım organizasyonları nedeniyle fikstüre Milli ara verildi.

Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri

Bugün Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın beş büyük futbol ligi olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de de karşılaşma yapılmayacak. Avrupa liglerinde maçlar 9-10 Ekim 2026 tarihlerinde başlayacak. Süper Lig'de ise 7. hafta maçları 9 Ekim 2026 tarihinde Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri

MİLLİ ARA BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Milli ara 21 Eylül 2026 itibarıyla başladı, 6 Ekim 2026 tarihinde bitecek. FIFA'nın uluslararası maç takvimindeki düzenleme doğrultusunda A Milli Takım, eylül ve ekim döneminde dört UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oynayacak.

İlk maçlar 24-26 Eylül, ikinci maçlar 27-29 Eylül, üçüncü karşılaşmalar 30 Eylül-3 Ekim, dördüncü maçlar ise 4-6 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

25 Eylül 2026 Cuma: Türkiye - Fransa | 21.45 | Kocaeli Stadyumu | ATV

28 Eylül 2026 Pazartesi: Türkiye - İtalya | 21.45 | Atatürk Spor Kompleksi, Bursa | ATV

2 Ekim 2026 Cuma: Belçika - Türkiye | 21.45 | Maurice Dufrasne Stadyumu, Liege | ATV

5 Ekim 2026 Pazartesi: İtalya - Türkiye | 21.45 | Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna | ATV

Bugün maç var mı, milli ara başladı mı, ne zaman bitecek? Uluslar Ligi Türkiye milli maç takvimi ve Süper Lig maç tarihleri

SÜPER LİG MAÇ TARİHLERİ (7. HAFTA)

9 Ekim 2026 Cuma 20.00: Galatasaray - Kasımpaşa

10 Ekim 2026 Cumartesi 13.30: Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler

10 Ekim 2026 Cumartesi 16.00: Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK

10 Ekim 2026 Cumartesi 16.00: Samsunspor - Trabzonspor

10 Ekim 2026 Cumartesi 19.00: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

11 Ekim 2026 Pazar 13.30: Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir

11 Ekim 2026 Pazar 16.00: Gaziantep FK - Arca Çorum FK

11 Ekim 2026 Pazar 19.00: Beşiktaş - Kocaelispor

12 Ekim 2026 Pazartesi 20.00: Eyüpspor - Göztepe

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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