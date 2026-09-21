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Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

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Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
Başlık ResmiMeriç Keskinin abisi İnanç Keskin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve son dönemde durumunun ağırlaşmasının ardından yoğun bakımda bulunduğu aktarılan İnanç Keskin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi merak edilirken cenaze töreni bilgileri de Meriç Keskin tarafından duyuruldu.

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Meriç Keskin, acı haberi sosyal medya hesabından "Başaramadık..." mesajıyla paylaştı. Peki, Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Meriç Keskinin abisi İnanç Keskin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
Başlık ResmiMeriç Keskinin abisi İnanç Keskin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

MERİÇ KESKİN'İN ABİSİ İNANÇ KESKİN KİMDİR?

İnanç Keskin, teknoloji ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren Smartsis Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer alıyordu. Şirket bünyesinde kurucu ortak ve yönetici ortak olarak görev yapan İnanç Keskin yazılım ve dijital teknoloji alanındaki çalışmalarıyla iş dünyasında yer aldı.

Kurumsal yazılım çözümleri, dijital pazarlama, mobil uygulama geliştirme, web tasarımı, büyük veri yönetimi ve analizleri ile farklı yazılımların entegrasyonu Smartsis'in faaliyet alanları arasında.

Meriç Keskinin abisi İnanç Keskin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
Başlık ResmiMeriç Keskinin abisi İnanç Keskin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

İNANÇ KESKİN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

İnanç Keskin'in ölüm haberinin ardından en çok merak edilen vefatına yol açan hastalık oldu. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde İnanç Keskin'in bir süredir ciddi sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Meriç Keskinin abisi İnanç Keskin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
Başlık ResmiMeriç Keskinin abisi İnanç Keskin kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

İnanç Keskin'in cenazesinin 21 Eylül 2026 tarihinde ikindi namazının ardından Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedileceği belirtildi.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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