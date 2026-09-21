Adana'da deprem mi oldu? 21 Eylül son dakika Adana deprem verileri!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sabaha karşı deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 04.02'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü. Deprem, Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Adana'da deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılırken 21 Eylül son dakika Adana deprem verileri de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.

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Adana'da deprem mi oldu, nerelerde hissedildi, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi merakla araştırılıyor. Saimbeyli merkezli deprem, Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede sarsıntının Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildiği belirtildi. İşte, 21 Eylül son dakika Adana deprem verileri...

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana'da yaşayan vatandaşlar, 21 Eylül sabahına depremle başladı. Sarsıntı, saat 04.02 sıralarında meydana geldi. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri ise Saimbeyli ilçesine bağlı Kapaklıkuyu, Karakuyu, Halilbeyli ve Değirmenciuşağı ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Ayvacık oldu.

Adanada deprem mi oldu? 21 Eylül son dakika Adana deprem verileri!

AFAD'ın deprem verilerine göre depremin büyüklüğü 5.0 olarak kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem, çevredeki bazı il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından bölgede kısa süreli tedirginlik yaşanırken, ekipler muhtemel hasar ve olumsuzlukların belirlenmesi amacıyla saha çalışmalarına başladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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