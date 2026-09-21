Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda il sallandı

Adana sabaha karşı korkutan bir depremle sallandı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika deprem haberi... Adana sabaha karşı depremle sallandı. Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X'teki sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02’de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir."

Bakan Çiftçi, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

DEPREM ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan korkutan deprem, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi.

"112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE ULAŞAN İHBAR YOK"

Depreme ilişkin Adana Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Saat 04.02'de merkez üssü ilimiz Saimbeyli ilçesi olan 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında an itibarıyla, olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Saimbeyli Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSISaimbeyli

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