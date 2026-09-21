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Ekonomi

2027 için 353,8 milyar lira! KİT’lerin yatırım ödeneğinde ilk sırada TPAO yer aldı

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2027 için 353,8 milyar lira! KİT’lerin yatırım ödeneğinde ilk sırada TPAO yer aldı
Başlık Resmi2027 için 353,8 milyar lira! KİT’lerin yatırım ödeneğinde ilk sırada TPAO yer aldı

KİT’lerin 2027-2029 dönemi ödenek teklif tavanları belli oldu. Gelecek yıl için 754,1 milyar liralık toplam tavanın yüzde 46,92’si TPAO’ya ayrılırken, TCDD’ye 122,7 milyar lira, TEİAŞ’a ise 75,6 milyar lira ödenek öngörüldü. Tarımsal KİT’lerde en yüksek pay ise 5,7 milyar lirayla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ayrıldı.

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Kamu payı yüzde 50’nin üzerinde olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) ödenek teklif tavanları toplamı, gelecek yıl için 754 milyar 106 milyon 690 bin lira, 2028 için 702 milyar 561 milyon 615 bin lira, 2029 için de 710 milyar 759 milyon 991 bin lira oldu. 2027-2029 dönemini kapsayan Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne göre, gelecek yılın ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 46,92’si Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ayrıldı.

2027 için 353,8 milyar lira! KİT’lerin yatırım ödeneğinde ilk sırada TPAO yer aldı
Başlık Resmi2027 için 353,8 milyar lira! KİT’lerin yatırım ödeneğinde ilk sırada TPAO yer aldı

Bu kuruma 2027 için 353,8 milyar lira, 2028 için 207 milyar lira, 2029 yılı için de 170 milyar lira ödenek öngörüldü. TPAO’yu, 122,7 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 75,6 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) takip etti.

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Tarımsal faaliyet gösteren KİT’ler açısından bakıldığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 2027’de 300 milyon lira, 2028 için 360 milyon lira, 2029 için 432 milyon lira ödenek tavanı belirlendi. Toprak Mahsulleri Ofi si Genel Müdürlüğüne 2027 için 1,2 milyar lira, 2028 yılı için 1,3 milyar lira, 2029 yılı için 1,4 milyar lira harcama yetkisi öngörüldü. Et ve Süt Kurumu için gelecek yıl 1,2 milyar lira olarak hesaplanan ödenek teklif tavanı, 2028 için 1,3 milyar lira, 2029 için 1,4 milyar lira oldu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün kullanımı için gelecek yıl 2,1 milyar lira ayrılması planlanırken 2028 için 2,5 milyar lira, 2029 için 3,1 milyar lira ödenek teklif tavanı belirlendi. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ise gelecek yıl için 5,7 milyar lira, 2028’de 6,3 milyar lira, 2029’da 6,6 milyar lira harcayabilecek.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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