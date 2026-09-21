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Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan dikkat çeken açıklama: 'TSK devreye girerse Husiler zararlı çıkar'

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Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan dikkat çeken açıklama: 'TSK devreye girerse Husiler zararlı çıkar'
Başlık ResmiEmekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan dikkat çeken açıklama: TSK devreye girerse Husiler zararlı çıkar

“Husiler S. Arabistan’a saldırdı ve Türkiye’yi Yemen’deki çatışmalara müdahil olması hâlinde vurmakla tehdit etti. Eğer bunu Husiler hür iradeleri ile söylediyse Türk askeri direkt devreye girer ve onun altından da kalkamazlar.”

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Savunma İttifakı, kuruluşunun üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bölgesel güvenlik gündeminin merkezine yerleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı’nda şu anda kurumsallaşmaya yönelik adımlar atıldığının altını çizerek, “Husilerin Suudi Arabistan’a saldırısı sonrası İttifak olarak bir dayanışma içerisindeyiz. Özellikle belli teknik konularda askerî ihtiyaçları olabilir. Bunu karşılama yönünde bir sıkıntımız olmaz” değerlendirmesinde bulundu. İttifakın kuruluşundan sonra bölgedeki en önemli gelişmelerden biri, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları oldu. Husiler, Türkiye veya Pakistan’ın Yemen’deki çatışmalara doğrudan askerî müdahalede bulunması hâlinde karşılık verileceği tehdidinde bulundu.

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KAPASİTELERİ YETMEZ

Hem ittifakı hem de Husilerin açıklamalarını değerlendiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Husilerin ellerinde bulunan silahların belirli mesafelere giden füzelerden ibaret olduğunu söyledi. Karakuş, “Husiler nerede savaşıyor? Yemen’de. Suudi Arabistan’ın toprakları içerisinde devam eden bir savaş yok. Mekke’ye yönelik saldırılar olduğu söylendi ama bu saldırıları gerçekten Husiler mi gerçekleştirdi? Husilerin Türkiye’ye karşı tehdit içeren sözlerini gerçekten kendileri mi söyledi? Söz konusu tehdidi gerçekleştirmeleri mümkün değil. Husiler bunu kendi iradeleri ile söylediyse, o zaman devreye TSK girer ki; onun altından da kalkamazlar, zararlı çıkarlar” dedi.

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İTTİFAK RAHATSIZ ETTİ

İttifaktan özellikle İsrail ve Yunanistan’ın rahatsızlık duyduğunu ifade eden Karakuş, Yunanistan ve İsrail’deki rahatsızlığın tek sebebinin Mekke Savunma İttifakı olmadığını, 3 ülkenin anlaşmaya imza atmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 milyon 170 bin 603 hektar büyüklüğündeki Fethiye-Kaş Deniz Millî Parkı ile 174 bin 214 hektar büyüklüğündeki Kuzey Ege Deniz Millî Parkı koruma statüsüne alındığını hatırlattı. Karakuş, “Önce ittifak, ardından da deniz millî parkı kararıyla Yunanistan’ın köşeye sıkıştırılması bu iki ülkede çok büyük rahatsızlık oluşturdu. Bu kararların ardından İsrail, İdlib’e (Suriye) saldırarak ‘Türkiye’yi güneye indirmem’ açıklaması yaptı, Miçotakis de Meis’e ve Ege’deki diğer adalara gitti. İşte tüm bundan rahatsızlık duyanları iyi görmek lazım” değerlendirmesinde bulundu.

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