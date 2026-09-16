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Dünya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Atina'yı uyardı! "Oyuncak olmanızı istemiyoruz"

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Atina'yı uyardı!

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Yunanistan'a silahsız statüdeki adaların silahlandırılması üzerinden mesaj verdi. Atina'nın uluslararası antlaşmalardan doğan yükümlülüklerine dikkat çeken Fidan, "Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit" dedi.

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Suriye ziyareti kapsamında Türk basın mensuplarına dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Fidan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Ege'deki gelişmeleri değerlendirdi.

"YUNANİSTAN'IN OYUNCAK OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Yunanistan'ın bölgede istikrarsızlığı artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini söyleyen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz."

Güvenlik konularında yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, bunun için iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Atinayı uyardı! Oyuncak olmanızı istemiyoruz
Başlık ResmiDışişleri Bakanı Hakan Fidan Atinayı uyardı! Oyuncak olmanızı istemiyoruz

"ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI BİZİM İÇİN TEHDİT"

Bakan Türkiye'nin özellikle silahsız statüdeki adaların silahlandırılması konusunda ciddi hassasiyetleri bulunduğunu söyledi:

"Bunları biliyorlar, bunu ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit."

Yunanistan'daki seçim sürecine de değinen Bakan Fidan, "Yunan siyasetinde Türkiye aleyhtarlığı tarihi olarak yaygındır" diye konuştu.

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ATİNA'YA "AHDİ YÜKÜMLÜLÜK" ÇAĞRISI

Türkiye'nin üzerinde durduğu başlıca konulardan birinin uluslararası antlaşmalarla gayriaskeri statü altına alınan adalar olduğunu söyleyen Bakan Fidan, Yunanistan'ın bu konudaki yükümlülüklerine dikkat çekti:

"Dikkatlerimizi en çok yoğunlaştırdığımız konulardan biri, uluslararası antlaşmalarla gayriaskeri statü altına alınan ve tartışmasız bir şekilde bu statünün muhafaza edilmesi gereken adalarda, Yunanistan'ın ahdi yükümlülükleri hilafına birtakım gayretler içine girmesidir."

Bakan Fidan, konunun 1960'lardan bu yana Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorunlarının önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.

"YUNANİSTAN BUNLARA BİR YENİSİNİ EKLEMEMELİ"

Türkiye'nin itirazlarını gerektiğinde ikili kanallardan Atina'ya ilettiğini anlatan Bakan Fidan, Türkiye'nin tutumunun NATO'da da dile getirildiğini ve konunun Birleşmiş Milletlere taşındığını aktardı.

Bakan Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ı müttefiklik ruhuyla uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.

Bakan Fidan, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde başlayan olumlu atmosferin geliştirilerek sürdürülmesi gerektiğini de dile getirdi.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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