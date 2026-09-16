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Dünya

Hakan Fidan’dan Azerbaycan mesajı: İş birliğimizi daha da derinleştireceğiz

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Hakan Fidan’dan Azerbaycan mesajı: İş birliğimizi daha da derinleştireceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiğini ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmelerde Güney Kafkasya’da barış ve istikrar, ekonomik ilişkiler, enerji, ulaştırma ve güvenlik başlıkları ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15-16 Eylül tarihlerindeki Bakü temaslarının ardından Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, iki ülkenin bölgesel krizler karşısındaki iş birliğinin sürdüğünü belirterek, Azerbaycan ile ortak hedefler doğrultusunda ilişkilerin daha da derinleştirileceğini söyledi.

Fidan’ın Azerbaycan ziyareti, Bakü’nün işgalden kurtuluşunun 108. yıl dönümüne denk geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Hakan Fidan’dan Azerbaycan mesajı: İş birliğimizi daha da derinleştireceğiz
Başlık ResmiHakan Fidan’dan Azerbaycan mesajı: İş birliğimizi daha da derinleştireceğiz

GÜNEY KAFKASYA’DA BARIŞ VE İSTİKRAR GÜNDEMDEYDİ

Fidan, görüşmelerde bölgedeki krizlerin yanı sıra Güney Kafkasya’da kalıcı barış, istikrar ve refahın sağlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Türkiye, Azerbaycan ve bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Fidan, Ankara’nın Güney Kafkasya’da barış ve bölgesel sahiplenme yaklaşımını desteklediğini ifade etti.

Hakan Fidan’dan Azerbaycan mesajı: İş birliğimizi daha da derinleştireceğiz
Başlık ResmiHakan Fidan’dan Azerbaycan mesajı: İş birliğimizi daha da derinleştireceğiz

EKONOMİ, ENERJİ VE ULAŞTIRMA PROJELERİ ELE ALINDI

Bakü’deki temaslarda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi de masaya yatırıldı.

Fidan, enerji ve ulaştırma alanlarında yürütülen ortak projeler ile güvenlik alanındaki iş birliğinin değerlendirildiğini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik koordinasyonun yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, Güney Kafkasya’nın bağlantısallığı ve enerji güvenliği bakımından da önem taşıdığı vurgulandı.

Hakan Fidan’dan Azerbaycan mesajı: İş birliğimizi daha da derinleştireceğiz
Başlık ResmiHakan Fidan’dan Azerbaycan mesajı: İş birliğimizi daha da derinleştireceğiz

“TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İKİ İSTİKRAR ADASI”

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, çok sayıda sorunun yaşandığı bölgede Türkiye ve Azerbaycan’ı “iki istikrar adası” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin Azerbaycan ile iş birliğini daha da derinleştirmeye devam edeceğini kaydeden Fidan, “Kardeş Azerbaycan ile olan iş birliğimizi daha da derinleştirmeye, ortak hedeflerimiz doğrultusunda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAKÜ’NÜN KURTULUŞUNUN 108. YIL DÖNÜMÜ

Fidan, ziyaretinin Bakü’nün işgalden kurtuluşunun 108. yıl dönümüne denk gelmesine de dikkat çekti. Kafkas İslam Ordusu’nun ve Azerbaycanlıların 1918’de Bakü’nün kurtuluşunda oynadığı role değinen Fidan, hayatını kaybedenleri andı.

Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Ramil Hasan ile de bir araya geldi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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