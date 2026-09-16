Okul kantinlerinde birçok ürün yasaklanıyor. 3 bakanlık tarafından yürütülen yeni düzenlemede, dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürüne yasak geldi.

Okulların açılmasıyla birlikte en son kantin fiyatları gündemdeydi. Geçen sene 90 lira olan tost bu sene 100 lira olarak aktarılırken, İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından çocukların beslenmesine yönelik önemli açıklamalar geldi.

ÇOK ŞEKERLİ ÜRÜNLERE YASAK

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, bazı ürünlerde revize yapıldığını ifade ederek çok şekerli ürünlere yasak geldiğini ve ambalajlı ürünlerin ise 200 kaloriyi geçmemesi gerektiğini dile getirdi. Osmanoğlu, yeni eğitim öğretim yılında kantin fiyatlarında yüzde 6,2 oranında fiyat artışının gerçekleştirildiğini ifade edip 90 lira olan tostun 100 liraya yükseldiğini ifade etti. Bir tost bir de ayranın toplam maliyetinin 130 lira olduğunu söyleyen Osmanoğlu, "Çocukların beslenmesi için elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz." dedi.

Okul kantinlerinde yeni dönem! Liste uzadı, artık bu ürünler satılmayacak

BAKANLIKLARDAN İŞBİRLİĞİ

3 bakanlık işbirliği yaparak, okul kantinlerinde önemli düzeylerde önlemler aldı. Öğrencilerin sağlığına yönelik düzenlemeler ve çalışmalar sürmeye devam ederken, ayrıca öğrencilerin vazgeçilmezi olan tost peynirine de bir yasak geldi. Tostta en az 20 gram peynir kullanılması zorunlu hale gelirken , eritme peynir kullanmak yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen peynirler artık kantinlerde yapılan tostlarda kullanılmayacak.

Yeni önlemlere göre artık bu işletmelerde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar artık satılmayacak.

Okul kantinlerinde yeni dönem! Liste uzadı, artık bu ürünler satılmayacak

Öğrenciler genellikle hazır ambalajlı gıdalar tüketirken veliler, kantinlerde sağlıksız atıştırmalıklara yasak gelmesini destekliyor. Kantin ürünlerindeki artan maliyetler velileri zorlamaya devam ederken, çocukların beslenmelerinin evde hazırlanmasının ekonomik olarak daha uyguna ve sağlıklı olacağını ifade ediyorlar.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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