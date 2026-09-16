'Özgür Filistin' dediği için turneden çıkarılmıştı! Ed Sheeran'a büyük şok: Sahneye çıkacak sanatçı kalmadı

Filistin'e verdiği destek nedeniyle Ed Sheeran'ın ABD turnesinin kalan konserlerinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'a müzik camiasından destek geldi. Sheeran'ın turnesinde sahne alması planlanan bazı sanatçılar, yaşananların ardından kalan konserlerden çekilme kararı aldı.

Filistin'e yönelik desteğini açıkça dile getiren ünlü rapçi Macklemore'un Ed Sheeran'ın ABD'deki turnesinden çıkarılması müzik dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Rapçinin turneden alınmasının ardından bazı sanatçılar Sheeran ile birlikte sahne almaktan vazgeçerken, sosyal medyada da Macklemore'a destek mesajları yağdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN FİLİSTİN’E DESTEK YAĞDI

Sheeran'ın turnesinde kalan konserlerde yer alması planlanan şarkıcı Finneas, yaptığı açıklamada sanatçıların ezilen insanların yanında oldukları için susturulmaması gerektiğini belirterek Filistin halkına destek verdi. İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe da turneye devam edemeyeceğini açıkladı.

Özgür Filistin dediği için turneden çıkarılmıştı! Ed Sheerana büyük şok: Sahneye çıkacak sanatçı kalmadı

İRLANDALI GRUP DA TURNEDEN ÇEKİLDİ

Sheeran'ın turnesinde görev yapan İrlandalı müzik grubu Beoga da ekipten ayrıldı. Grup, Filistinlilere yönelik desteğin susturulduğu mekanlarda sahne almaya devam edemeyeceklerini belirtti. Beoga, Macklemore'un MetLife Stadyumu'ndaki performansına tanık olduklarını ve rapçinin mesajının arkasında durduklarını açıkladı.

Beoga tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist lobilerin Macklemore'un sesini susturmasının ardından, Ed Sheeran'ın "Loop" turnesinin kalan ABD ayağında yer almama kararı aldık. Ed ile 10 yılı aşkın süredir dostuz ve bu dostluğumuz sürecek. Filistin halkının içinde bulunduğu zorlu durumun çözümüne yönelik ilerleme sağlamanın bir yolu olarak diyaloğa inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Özgür Filistin dediği için turneden çıkarılmıştı! Ed Sheerana büyük şok: Sahneye çıkacak sanatçı kalmadı

Danimarkalı müzik grubu Lukas Graham da hayranlarından özür dileyerek turneden çekildiğini duyurdu. Gazze'deki gelişmeler hakkında daha önce de açıklamalarda bulunan çocuk programı sunucusu Ms. Rachel ise Sheeran'ın kararını eleştirdi. Ms. Rachel, sanatçıların Filistinlileri destekledikleri için meslektaşlarını cezalandırmak zorunda bırakılmaması gerektiğini belirterek, "20 yıl sonra geriye dönüp baktığınızda, 20 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği bir soykırım sırasında sesini çıkardığı için birini turneden çıkardığınızı düşünün." dedi.

ÜNLÜ İŞ İNSANINI RAHATSIZ ETTİ

Macklemore'un turneden çıkarılması, New England Patriots'ın sahibi ve Gillette Stadyumu'nun işletmecisi Robert Kraft'ın rapçinin sahnedeki Filistin yanlısı açıklamalarına tepki göstermesinin ardından gerçekleşti.

Macklemore, bu ayın başında MetLife Stadyumu'ndaki performansı sırasında "Özgür Filistin” çağrısında bulunmuştu. Rapçi, Gazze'deki savaş boyunca Filistinlilerle dayanışmasını açık şekilde dile getirirken, turneden çıkarılması sonrasında çok sayıda sanatçı da bu tutuma tepki göstererek sahneden çekilme kararı aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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