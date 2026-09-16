Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için olay iddia: Bir daha bu işi yapmayacağım!

Beşiktaş'ta geçirdiği başarısız dönemin ardından görevinden ayrılan ve yeni sezonda yorumculuk yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında bir puana razı olduğu maçın ardından çarpıcı bir iddiada bulundu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak, puan kaybını 8'e çıkardı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde haftayı 11'inci sırada tamamladı.

İstifa kararından vezgeçen İsmail Kartal, kriz sonrası çıktığı ilk maçta 2 puan bıraktı.

"İSMAİL KARTAL'DA LİDERLİK DURUMU YOK"

KAFA Sports YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, “İsmail Kartal... Fenerbahçe'de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe'nin sorunları İsmail Hoca'dan çok daha büyük. İsmail Kartal'da bir liderlik durumu yok. 'Fenerbahçe çok büyük camia' diyor, tamam biliyoruz. Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ta hoca olarak ikinci dönemi hayal kırıklıklarıyla geçti.

"BURADA ALDIKLARI MAAŞI BAŞKA YERDE ALAMAZLAR"

Deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği yüzde 100 yanlış. Gaziantep FK maçını seyrederken 'Kadrolara bakayım' dedim. Fenerbahçe'de kim girecek mesela oyuna? Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var? İddia ediyorum! Fenerbahçe'de özellikle yabancı oyuncular burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar, bir daha bu işi yapmayacağım" şeklinde konuştu.

N'Golo Kante, Fenerbahçe'de yıllık 11 milyon euro kazanıyor.

"GARSON HESABI BANA GETİRİYOR"

Sergen Yalçın, "İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil. Benim durumum şöyleydi; Siz oturup 5-6 kişi yemek yiyorsunuz. Gece 12'de program sonrası beni çağırıyorsunuz, ben geliyorum. Yarım saat sonra hesabı bana getiriyor garson. Hesabı ben ödüyorum" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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