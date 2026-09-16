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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 38'e yükseldi

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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6.dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si daha tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.

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5 Ocak 2020’de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 6’ncı dalga bir operasyon düzenlenmiş, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliden 4’ü tutuklanmıştı. Soruşturmada tutuklu sayısı dün 36’ya yükselmişti.

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TUTUKLU SAYISI 38’E YÜKSELDİ

7 yıl boyunca kayıp olarak aranan, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in talimatlarıyla dosyası yeniden incelenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha oldu. Soruşturmada şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 38’e yükseldi.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 38e yükseldi
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 38e yükseldi

DOSYADA EN SON NELER OLDU?

Gülistan Doku soruşturması hakkında bilgi veren Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte 5 kişiye adli işlem uygulanıp Erzurum'a gönderildiğini açıklamıştı. Vali Şahin “Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, diğer illerde olduğu gibi ilimize de talimat geldi. Emniyetimiz ve jandarmamız bu talimat gereği 5 kişiyle ilgili adli işlem yaparak bu kişileri Erzurum'a gönderdi” demişti.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 38e yükseldi
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 38e yükseldi

"EN ÖNEMLİ KONU NAAŞI"

Gülistan Doku dosyasını yıllar sonra yeniden açarak, soruşturmanın ilerlemesini sağlayan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ise soruşturmaya dair son açıklamasında şunları söylemişti:

Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek Yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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