Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Umutsuz vaka! Henüz 5'inci haftada 8 puan kaybetti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Umutsuz vaka! Henüz 5'inci haftada 8 puan kaybetti

Fenerbahçe’de istifadan geri döndürülen Kartal, daha sezon başında camianın umutlarını tüketti! Yönetimin zor ikna ettiği İsmail Hoca’nın kadro seçimi ve oyun anlayışı eleştirilirken teşhis kondu: TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kanarya’da hayaller ile gerçeklerin her geçen gün örtüşmesi beklenirken makas açılıyor! Sebebi, tepkiye bağlı psikolojik sorunlar ve beraberinde gelen acı sonuçlar… “Şampiyonluk” sözüyle yeniden göreve gelen Aziz Yıldırım, takımı 2023-24 sezonunda 99 puan toplayarak övünen İsmail Kartal’a teslim etti. Dördüncü dönemine başlayan Kartal, beklentileri çok iyi biliyordu ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hayaline son verdi. Bu büyük bir başarıydı ve alkışı fazlasıyla hak ediyordu. Ancak kadro planlamasındaki sorunlara İsmail Kartal’ın tercihleri ve oyun anlayışındaki yanlışlarının eklenmesiyle lastiğin daha yolun başında patlayacağı pek beklenmiyordu.

SABIR TAŞI ÇATLADI

Roma karşısında alınan 1-1’lik sonuçtaki futbol gurur verse de sahaya atılan bir şişe sarı lacivertlilerin psikolojisini kıracaktı! Eleştirilerden bunalan ve yönetimden istediği desteği göremeyen İsmail Kartal önce istifa etti, sonra geri döndü. Ancak bu dönüş pek hayırlı olmadı. Gaziantep FK deplasmanında kaybedilen 2 puan Kartal’a yazdı. Bu, şu anki tablonun fotoğrafı. Peki ya sonrası? İşte orası çok karamsar. Camianın İsmail Hoca ile umudu kalmadı. Yönetim arkasında durmakta kararlı görünse de olası bir kayıpta teknik operasyon kaçınılmaz hâle gelecek. Başkan Aziz Yıldırım, “Ben olduğum sürece bizimle olacak” demesine rağmen artık kimsenin sabrı kalmadı.

ÖNERİLEN HABERLER
Bülent Uygun
SPOR

Bülent Uygun'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal açıklaması: Gereğini yapmanız lazım

"BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETİN"

En son 2014 yılında Ersun Yanal döneminde şampiyon olan sarı lacivertliler, o süreçten bu yana geçen zaman diliminde yönetim ve teknik ekibin gerekçelerinden sıkılmış görünüyor. Kötü sonuçlarda MHK ve TFF’nin hedef alınması, “yapı” gibi söylemlerin bu sezon da “hakem kararları” ve “zemin” ile devam etmesi taraftarı kızdırdı. Sarı lacivertliler bahane değil şampiyonluk görmek istiyor.

LUKAKU HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Romelu Lukaku’nun görüntüsü her geçen gün can sıkıyor. İlk imza attığında zamana ihtiyacı olduğu belirtilen ancak “hazırım” diyen Belçikalı forvet, Gaziantep FK deplasmanında “sıfır”ı tüketti. 33 yaşındaki Lukaku, 9 ikili mücadelenin 3’ünü kazandı; sıfır gol ve sıfır isabetli şut ile oynadı.

Oyunda kaldığı süre içinde yaptığı top kaybı sayısı ise 9’du.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSRAİL'E DEV MÜHİMMAT PAKETİ
İSRAİL'E DEV MÜHİMMAT PAKETİ
ABD'den 40 bin bomba ve savaş başlıkları
"UNUTAMAYACAĞIM BİR ANDI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran jest
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Tarladan sofraya uzanan zincirde operasyon
GRAMDA 6.200 TL TEHLİKESİ
GRAMDA 6.200 TL TEHLİKESİ
Fed kararı öncesi altın yatırımcısına uyarı!
MÜZELERDE ‘ÖZEL’ YÜKSELİŞ
MÜZELERDE ‘ÖZEL’ YÜKSELİŞ
Ziyaretçi sayıları 22 milyona yaklaştı
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
Kritik süreç başladı! Gözler bu kararda
BİR ANLIK İHMAL YETİYOR!
BİR ANLIK İHMAL YETİYOR!
Evdeki kaza, milyonluk faturaya dönüşebilir
MODEM TUZAĞI!
MODEM TUZAĞI!
Dolandırıcıların yeni oyunu
TRABZONSPOR REIS'E EMANET
TRABZONSPOR REIS'E EMANET
Fatih Tekke'nin yerine tanıdık bir isim geldi
"HER ŞEYİ ORTAYA DÖKECEĞİZ"
Yüzlerce üs yok edildi, onlarca uçak yakıldı
VOLVO'DAN ŞAŞIRTAN HİBRİT
VOLVO'DAN ŞAŞIRTAN HİBRİT
Benzinli motoru haftalarca çalıştırmayacak
DERS ZİLİ ÇALDI AMA...
DERS ZİLİ ÇALDI AMA...
'1. sınıf öğrencileri eğitime başlayamadı' iddiası
SEFERLERİ DURDURAN GİZEM
SEFERLERİ DURDURAN GİZEM
Yaklaşık 30 noktada ortaya çıktı! Polis devrede
AB'DEN YENİ HAMLE SİNYALİ
AB'DEN YENİ HAMLE SİNYALİ
"Daha büyük bir bedel ödetmeliyiz"
ALMANYA’DAN TÜRKİYE İTİRAFI!
ALMANYA’DAN TÜRKİYE İTİRAFI!
Riyad'ın Ankara hesabı gündem oldu
FACİAYA RAMAK KALA...
FACİAYA RAMAK KALA...
İETT otobüsü adeta alev topuna döndü
"BELKİ SENİ VURURLAR"
Trump'tan Carney'e olay hediye!
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI"
AK Partili vekilin koruma talebine ilişkin soruya cevap
RAYLAR BULUTLARA UZANIYOR!
RAYLAR BULUTLARA UZANIYOR!
İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
97 parçanın yalnızca 19’u altın çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Vodafone Vakfı ve TOG, sanal tehlikeye karşı el ele verdi:
"Dijital Dostum" ile 5 bin çocuğa ulaşacak
Kaydet
GSM operatörlerinin ismini kullanarak vatandaşa satış yapıyorlar: Modem tuzağı
Dolandırıcıların yeni oyunu: Modem tuzağı!
Kaydet
Sinema biletleri iki gün boyunca 90 TL olacak: 26-27 Eylül'de festival var
Sinema biletleri iki gün boyunca 90 TL olacak
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.