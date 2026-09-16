Umutsuz vaka! Henüz 5'inci haftada 8 puan kaybetti

Fenerbahçe’de istifadan geri döndürülen Kartal, daha sezon başında camianın umutlarını tüketti! Yönetimin zor ikna ettiği İsmail Hoca’nın kadro seçimi ve oyun anlayışı eleştirilirken teşhis kondu: TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Kanarya’da hayaller ile gerçeklerin her geçen gün örtüşmesi beklenirken makas açılıyor! Sebebi, tepkiye bağlı psikolojik sorunlar ve beraberinde gelen acı sonuçlar… “Şampiyonluk” sözüyle yeniden göreve gelen Aziz Yıldırım, takımı 2023-24 sezonunda 99 puan toplayarak övünen İsmail Kartal’a teslim etti. Dördüncü dönemine başlayan Kartal, beklentileri çok iyi biliyordu ve 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hayaline son verdi. Bu büyük bir başarıydı ve alkışı fazlasıyla hak ediyordu. Ancak kadro planlamasındaki sorunlara İsmail Kartal’ın tercihleri ve oyun anlayışındaki yanlışlarının eklenmesiyle lastiğin daha yolun başında patlayacağı pek beklenmiyordu.

SABIR TAŞI ÇATLADI

Roma karşısında alınan 1-1’lik sonuçtaki futbol gurur verse de sahaya atılan bir şişe sarı lacivertlilerin psikolojisini kıracaktı! Eleştirilerden bunalan ve yönetimden istediği desteği göremeyen İsmail Kartal önce istifa etti, sonra geri döndü. Ancak bu dönüş pek hayırlı olmadı. Gaziantep FK deplasmanında kaybedilen 2 puan Kartal’a yazdı. Bu, şu anki tablonun fotoğrafı. Peki ya sonrası? İşte orası çok karamsar. Camianın İsmail Hoca ile umudu kalmadı. Yönetim arkasında durmakta kararlı görünse de olası bir kayıpta teknik operasyon kaçınılmaz hâle gelecek. Başkan Aziz Yıldırım, “Ben olduğum sürece bizimle olacak” demesine rağmen artık kimsenin sabrı kalmadı.

"BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETİN"

En son 2014 yılında Ersun Yanal döneminde şampiyon olan sarı lacivertliler, o süreçten bu yana geçen zaman diliminde yönetim ve teknik ekibin gerekçelerinden sıkılmış görünüyor. Kötü sonuçlarda MHK ve TFF’nin hedef alınması, “yapı” gibi söylemlerin bu sezon da “hakem kararları” ve “zemin” ile devam etmesi taraftarı kızdırdı. Sarı lacivertliler bahane değil şampiyonluk görmek istiyor.

LUKAKU HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Romelu Lukaku’nun görüntüsü her geçen gün can sıkıyor. İlk imza attığında zamana ihtiyacı olduğu belirtilen ancak “hazırım” diyen Belçikalı forvet, Gaziantep FK deplasmanında “sıfır”ı tüketti. 33 yaşındaki Lukaku, 9 ikili mücadelenin 3’ünü kazandı; sıfır gol ve sıfır isabetli şut ile oynadı.

Oyunda kaldığı süre içinde yaptığı top kaybı sayısı ise 9’du.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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