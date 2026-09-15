Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Milli maçları kaçıracak

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, sağ uyluk iç kasında yaşanan gerilme nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. 32 yaşındaki milli futbolcunun, önümüzdeki hafta sonu oynanacak lig mücadelesinin yanı sıra A Milli Takım'ın kritik karşılaşmalarında da görev yapamayacağı ve sahalara ancak milli aranın ardından dönebileceği açıklandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığı ve bir süre forma giyemeyeceği bildirildi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki milli futbolcunun Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde tıbbi testlerden geçtiği belirtilerek, "Testler, sağ uyluk iç kasında bir gerilme olduğunu ortaya koydu. Durumu önümüzdeki günlerde değerlendirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Hakan Çalhanoğlunda kötü haber! Milli maçları kaçıracak

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇLARINI DA KAÇIRACAK

La Gazzetta dello Sport gazetesi de Inter'in dün akşam Udinese'yi 5-3 yendiği karşılaşmada da Çalhanoğlu'nun kadroda sakatlığı sebebiyle yer almadığını hatırlatarak, milli oyuncunun 19 Eylül'de Serie A'nın 5. hafta müsabakasını da kaçıracağını yazdı.

Hakan Çalhanoğlundan kötü haber! Milli maçları kaçıracak

Gazetenin haberinde, Çalhanoğlu'nun tedavi süreci dolayısıyla A Milli Takım'ın maçlarını da kaçıracağı ve yeşil sahalara milli aradan sonra dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu, 2026-2027 sezonunda şu ana kadar takımı Inter'le 4 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası