Çanakkale’de yaklaşık 5 senedir şiddetli baş ağrısı için ağrı kesici kullanan Yalçın Arslan’a böbrek yetmezliği tanısı kondu. Arslan, eşinin böbreği ile yeniden sağlığına kavuşurken Prof. Dr. Cabir Alan, "Ağrı kesiciler böbrekleri iflas ettirebilir. Düzenli bir ağrı kesici kullanımı böbrekler için çok sakıncalıdır” diyerek uyardı.

Çanakkale'nin Ayvalık ilçesinde baş ağrısı nedeniyle kontrolsüzce ağrı kesici kullanan Yalçın Arslan (47), ölümden döndü. Yaklaşık 4-5 ay önce şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısıyla acil servise başvuran Yalçın Arslan yapılan tetkiklerin ardından böbrek yetmezliği tanısı aldı. Arslan, eşi Seval Arslan’ın donör olmasının ardından sağlığına kavuştu.

Ölümden döndüren ilaç! Her ağrıda içti, böbrekleri iflas etti! Eşinin donör olmasıyla sağlığına kavuştu

“5 SENEDEN BERİ KULLANIYORDUM”

Yalçın Arslan, süreci şöyle anlattı:

3-5 seneden beri şiddetli baş ağrısından dolayı ağrı kesici kullanıyordum. 4 ay önce hekime başvurduk. Burada organ böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Türkiye genelinde kadavralardan alınan böbreğin çok uzun zamanda olduğu için biz canlıdan canlı yanak ile karar verdik eşimle beraber. Hocalarımıza başvurduk, tahlillerimiz oldu çok kısa bir süre içinde. 3 ay içinde değerlerimiz geldikten sonra, 10 gün içinde de böbrek nakli oldum. Çok sağlıklıyız, Allah'a çok şükür.

Ölümden döndüren ilaç! Her ağrıda içti, böbrekleri iflas etti! Eşinin donör olmasıyla sağlığına kavuştu

“HİÇ KİMSE KORKMASIN”

Eşine böbreğini veren Seval Arslan ise, "Eşimin yaklaşık 4-5 ay önce böbrek yetmezliği olduğunu öğrendik. Diyalize girmesini kesinlikle istemedim. Tahlillerimiz kısa bir sürede yapıldı ve ameliyatımız yaklaşık 10-15 gün önce yapıldı. Yani hiç kimse korkmasın diyorum, bağış yapsınlar" diye konuştu.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Ağrı kesiciler böbrekleri iflas ettirebilir. Kontrolsüz ağrı kesici kullanımları böbreklere kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hasarı yapmaktadır” diyerek uyardı.

Ölümden döndüren ilaç! Her ağrıda içti, böbrekleri iflas etti! Eşinin donör olmasıyla sağlığına kavuştu

“BÖBREKLER İÇİN ÇOK SAKINCALI”

Dr. Alan, şöyle uyardı:

Hele alt zemininde bir hipertansiyon ya da diyabet de varsa risk katlanarak artmaktadır, o yüzden uzun dönemde ve düzenli bir ağrı kesici kullanımı böbrekler için çok sakıncalıdır. Mutlaka doktor kontrolünde dönem dönem ağrı kesici ilaç kullanan hastalar özellikle böbrek fonksiyonları kontrol ettirmeleri gerekmektedir.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çanakkale Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇanakkale

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