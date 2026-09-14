Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 251 bin 861 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,2 yükselişle 1 milyar 904 milyon 42 bine çıktı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, temmuzda 251 bin 861 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,5, bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 3,5, yıllık bazda yüzde 17,2 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 904 milyon 42 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Temmuzda kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 1,8 yükselişle 133 milyon 407 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,3, tavuk eti üretimi yüzde 1,1 arttı.

ÖNERİLEN HABERLER
Ramazan öncesi tavuk etine zam yapmışlardı! Bakanlık
EKONOMİ

Ramazan öncesi tavuk etine zam yapmışlardı! Bakanlık'tan beklenen açıklama geldi
Editör : GÜNCE NUR İNCE
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni görüntüler
"MÜNECCİM MİSİNİZ?"
Kurtlar Vadisi ekibi bakın nasıl cevap vermişti
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
İsviçreli bankadan heyecanlandıran tahmin!
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
Kılıçdaroğlu Kurultay'a mı gidiyor?
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
Her ağrıda içti, böbrekleri iflas etti
ŞAL DETAYINA DİKKAT
ŞAL DETAYINA DİKKAT
"Vanlı Kara Haydar"ın eşi adliyeye sevk edildi
9 AYDA 6. ZAM!
9 AYDA 6. ZAM!
Orta Doğu'daki savaş mutfağa da ateş düşürdü
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
Terim 'ilk kez açıklıyorum' diyerek paylaştı
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
'Otele etli yemek sipariş verdiler' iddiası ortalığı karıştırdı
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
Girne'deki faciada iki çocuğunu kaybeden anne konuştu
"YAMAL'DAN DAHA TEHLİKELİ"
İspanyollar'dan Barcelona analizi geldi
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
LGBT derneklerinin valilik raporları ortaya çıktı
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
Türkiye genelinde yüzlerce kişi yakalandı
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
İzmarit, boya… Faili meçhulde her iz mercek altında
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
Düğündeki konuşması gündem olmuştu!
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
3 sandalye farkı ülkeyi kilitledi!
REKOR TAZMİNAT ALDI!
REKOR TAZMİNAT ALDI!
Şirketin yaptığı 'imza' hatası pahalıya patladı
SARI KODLU UYARI GELDİ
SARI KODLU UYARI GELDİ
Sağanak yağmur var, sıcaklıklar çakılacak
DURUMU AĞIR
DURUMU AĞIR
Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Töreni’nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Kaydet
15 yıl sonra bir ilk! Suriye'de uluslararası kullanılabilen yerel kart çıkarıldı
15 yıl sonra bir ilk! Suriye'de uluslararası kullanılabilen yerel kart çıkarıldı
Kaydet
Girne gemi faciası enkazına Türkiye'den 3'üncü gemi! Optimus Prime çalışmalara başladı
Girne gemi faciası enkazına Türkiye'den 3'üncü gemi! Optimus Prime çalışmalara başladı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.