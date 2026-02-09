Ramazan öncesi fiyatların artmasının ardından tavuk eti ihracatını durdurma kararı alan Ticaret Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. "Kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir." denilen açıklamada, fahiş fiyatlara karşı denetim ve yaptırım süreçlerinin kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.

Son dönemde tavuk eti fiyatlarında yaşanan artış, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Ramazan ayı öncesi tavuk eti fiyatlarına yüzde 15 zam getirilmesi ise bardağı taşıran hamle oldu. Bakanlık, bugün itibarıyla tavuk eti ihracatını durdurma kararı aldı.

TAVUK ETİ İHRACATININ DURUDRULMASIYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA

İhracat durdurmayla ilgili haberler dün yayınlanırken, konuyla ilgili resmi açıklama da geldi. Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden alınan kararı ve gerekçesini açıkladı.

Ramazan öncesi tavuk etine zam yapmışlardı! Bakanlık'tan beklenen açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileri ile birlikte, iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimler, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmiş; fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediği titizlikle değerlendirilmiştir.

"İHRACATI DURDURMA KARARI HAYATA GEÇİRİLDİ"

Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir.

"DENETİM VE YAPTIRIMLAR KARARLIKLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Tüketicilerimizi mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışı, Ticaret Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte; gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir.

"MAKUL FİYATLARA SATILMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerinde, bilhassa halkımızın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerdeki gelişmeleri de hassasiyetle izlemektedir. Başta perakende ve toptan ticaret kuruluşları denetim birimlerimizce yoğun bir şekilde denetlenmekte, denetim sonuçları kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşmasının sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

