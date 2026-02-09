FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyım atanan Maydonoz Döner, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Türkiye ve yurt dışında yüzlerce şubesi bulunan ünlü dönerci kapalı zarf ve açık artırma ile 1 Nisan tarihinde ihaleye çıkacak. Maydonoz Döner için muhammen bedel 2.3 milyar lira. İşte detaylar...

Şubat 2025 tarihinde FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyım atanmıştı. 1 yıldır TMSF'nin yönetiminde olan ünlü dönerci ile ilgili yeni bir karar alındı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın yükselişle başladı! Tüm zamanların rekor talebi geldi

TMSF SATIŞA ÇIKARDI

TMSF, Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan 'Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

FETÖ nedeniyle el konulmuştu! Yüzlerce şubesi bulunan ünlü dönerci devasa ücrete satılıyor

İHALE 1 NİSAN'DA

Türkiye ve yurt dışında yaklaşık 400 şubesi bulunan Maydonoz Döner, kapalı zarf ve açık artırma ile ihaleye çıkacak. İhale 1 Nisan saat 11.00'de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında yapılacak. Son teklif verme tarihi ise 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak açıklandı.

FETÖ nedeniyle el konulmuştu! Yüzlerce şubesi bulunan ünlü dönerci devasa ücrete satılıyor

MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNAT TUTARI

Franchise sistemiyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner Grubu için muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL. İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı da 236 milyon TL. Teminat; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletini haiz tahviller şeklinde verilebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası