Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle Türk bayrağı temalı özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 57. Kuruluş Yıl Dönümü'nü kutladı.
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Türk bayrağı temalı özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.
