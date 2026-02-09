Edirne'nin İpsala ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde K.Ç'nin (36) kullandığı otomobil, Korucu köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü ve araçtaki İ.H.A'nın (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası