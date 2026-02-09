Millî Eğitim Bakanlığınca, taşra teşkilatında boş bulunan şube müdürü kadroları için düzenlenen "Görevde Yükselme Yazılı Sınavı", 30 büyükşehirde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Sınavdan kısa bir süre sonra MEB şube müdürlüğü sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Adaylar, ve B grubu soru kitapçığını online olarak görüntüleyebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı "MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları" konulu duyuru paylaştı. Meb.gov.tr adresinden yapılan duyuruda "A Grubu soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile B Grubu soru kitapçığı ve cevap anahtarı" na yer verildi. Adaylar duyuruda yer alan linklere tıklayarak sınavda çıkan soruların cevaplarına ulaşabilecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır.

b) Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Puanın virgülden sonraki kısmı iki basamak olarak verilir.

MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 04/03/2026 tarihinde Bakanlığın https://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

