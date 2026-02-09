Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, bir TV programında söylediği sözler nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Toroğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

CANLI YAYINDA ÇARPICI İDDİALAR!

Toroğlu’nun, Sözcü TV’de katıldığı programda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiğini iddia ettiği bir konuşmayı ayrıntılarıyla aktarması tartışma konusu oldu.

Toroğlu programda, Özbek ile Hacıosmanoğlu’nun tartışması sırasında “Sakın aramızda konuşulanı açıklama” denildiğini hatırlattıktan sonra, duyuma dayalı bir iddiayı paylaşarak, federasyon başkanına yönelik olarak “Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü. İçerden de baskı var, bize yardım ol, destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor” ifadelerini kullandı. Sözlerinin kesin bilgiye dayanmadığını da belirten Toroğlu, “Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum… İnşallah doğru değildir.” dedi.

Dursun Özbek - İbrahim Hacıosmanoğlu

TOROĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından re'sen soruşturma işlemine başlanılmıştır.

Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir."

SERBEST BIRAKILDI

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

