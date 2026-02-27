Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen ve "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" için geri sayım başladı. Bu yıl içinde uygulanması beklenen program kapsamında bir eşik değerin altında geliri olan aileler desteklenecek.

2026'da pilot illerde 2027'de ise tüm Türkiye'de hayata geçmesi beklenen projenin detayları netleşiyor.



GELİR ŞARTI VAR "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" için şartlar belli olmaya başladı. NTV'de yer alan habere göre, destekten yararlanmak için ailedeki gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor.

9 BİN 358 LİRA GELİR SINIRI! Mevcut asgari ücrete göre bu rakam 9 bin 358 lira. Yani bu tutarın üzerinde geliri olan aileler destekten faydalanamayacak.



MASADA 3 FARKLI FORMÜL VAR Destek için masada 3 farklı seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki; aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek sağlanacak. Konut ve çocuk başlığı altında da ek destekler verilecek. Konut başlığında asgari ücretin yüzde 15'i kadar elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımı yapılacak. Çocuk yardımında destek oranının ise asgari ücretin yüzde 5'i olması planlanıyor.





İkinci seçenek desteğin asgari ücretin yüzde 17'si oranında verilmesi. Böyle olursa konutta destek oranı yüzde 12, çocuk yardımında destek oranın da yüzde 5 olacak.

Üçüncü seçenek ise asgari ücretin yüzde 15'i kadar destek. Konutta destek oranının yüzde 10, çocuk yardımında destek oranının da yüzde 5 olması planlanıyor.



TÜM YARDIMLAR TEK KARTTA TOPLANACAK Tüm bu yardımlar tek bir kartta toplanacak. Sosyal yardımların bir kısmı nakit olarak çekilebilecek. Bir kısmı da kartla gıda, temizlik gibi ihtiyaçlar da indirimli karşılanacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK Gelir testi işlemlerinde hane ziyareti yapılmayacak tek bir sistem üzerinden kontroller sağlanacak. Bu sisteme SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler entegre edilecek. Başvuranların ortak sisteme kayıt olma zorunluğu olacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak kontrol edilecek. Bu düzenlemeye ilişkin bir yasa hazırlanacak.

