ABD'den sürpriz karar: İsrail'deki elçilik çalışanları ülkeden ayrılabilir
ABD-İran gerginliği artarken, ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliğinden dikkat çeken bir açıklama geldi. 'Güvenlik riskleri nedeniyle” kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verildi.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Şubat 2026 tarihinde aldığı kararla, bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle kritik görevlerde bulunmayan personel ve ailelerinin İsrail'den ayrılmasına izin verdi.
HEM PERSONELİ HEM AİLELERİ KAPSIYOR
Kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi. Açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir." ifadelerine yer verildi.
SEYAHAT KISITLAMASI GETİRİLEBİLİR
Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail’in bazı bölgelerine, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria’ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.
Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.