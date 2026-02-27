Kaydet

İstanbul Sultangazi’de Vahdettin Ç. (46), boşanma aşamasında olduğu eşi Gizem Ç.’yi sevgilisi olduğu öne sürülen Barış K. ile sokakta görünce bıçakla saldırdı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış K.’yı bıçakla yaralayan şüpheli, vatandaşların müdahalesi sonrası olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralının ve olaya karışan tarafların çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenirken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

