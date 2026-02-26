Volvo Cars, elektrikli SUV modeli Volvo EX30 için daha uygun fiyatlı yeni bir giriş versiyonu tanıttı. 110 kW (150 PS) güç ve 51 kWsa batarya sunan model 339 km menzil sağlıyor. Avrupa’da fiyatın 33 bin euro seviyesine gerilemesi beklenirken, yaz güncellemesiyle V2L ve yeni arayüz özellikleri de geliyor.

Volvo, elektrikli SUV segmentine yönelik "ekonomik" hamlesini yaptı. Volvo, daha geniş bir kitleye ulaşmak adına EX30 modelinin teknik özelliklerinden tâviz vermeden, daha uygun fiyatlı yeni giriş seviyesi versiyonunu resmen tanıttı.

En ucuz Volvo’ya daha ucuz versiyon geliyor

YENİ YAZILIMLA YENİ ÖZELLİKLER

2026 yılında kapsamlı güncellemelerle gelecek olan Volvo’nun elektrikli EX30 SUV’una bir de giriş seviyesi yeni bir versiyon ekleniyor.

Modelin giriş seviyesine 110 kW (150 PS) güç üreten, 51 kWsa’lik bataryası ile 339 km menzil sunan model dahil oluyor. Günlük kullanıma odaklanan bu modelin yanında 69 kWsa batarya paketi ve 476 km menzil sunan bir versiyon daha bulunuyor.

Yaz aylarında Volvo EX30’lar için yayınlanacak güncellemeyle araçlara yeni özellikler gelecek. Bunların başında da Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi geliyor. V2L ile EX30 sahipleri araçlarındaki bataryalarını elektrikli cihazlarını şarj etmek için kullanabilecekler.

Güncellemeyle birlikte yeni kullanıcı arayüzüde sunulacak. Bu güncellemeyle multimedya sistemi ayarları ve temel kontrolleri yeniden tasarlanıyor.

Yeni versiyon, Volvo EX30'un 38 bin euro civarındaki fiyatını 33 bin euro dolaylarına çekmeyi başarıyor.

Başlık Detay Marka Volvo Cars Model Volvo EX30 Segment Elektrikli SUV Yeni Versiyon Daha uygun fiyatlı giriş seviyesi Avrupa Başlangıç Fiyatı ~33.000 € Önceki Başlangıç Fiyatı ~38.000 €

VOLVO EX30 TÜRKİYE FİYATLARI

Volvo EX30 ülkemizde 150kW gücündeki SINGLE MOTOR versiyonu 2.441.758 TL’den, 315 kW’lik TWIN MOTOR versiyonu ise 3.758.204 TL’den satılıyor.

Versiyon Güç Fiyat (TL) Single Motor 150 kW 2.441.758 TL Twin Motor 315 kW 3.758.204 TL

