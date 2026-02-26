İran-ABD dolaylı müzakerelerinin üçüncü turu bugün Cenevre'de gerçekleşti. Zirvenin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi "Müzakereler nükleer başlık üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yaptırımların kaldırılması ve ülkemizin nükleer teknoloji alanındaki haklarına ilişkin tutumumuz açık ve nettir" dedi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu, Umman’ın aracılığıyla bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin üçüncü turuna ilişkin devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"2 TEMEL BAŞLIK İLETTİK"

Bekayi, üçüncü turun Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Ummanlı mevkidaşı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile gerçekleştirdiği görüşmeyle başladığını belirtti. İranlı sözcü, "Görüşmede ülkemizin görüş ve değerlendirmeleri Umman tarafına ayrıntılı şekilde iletildi. Daha önce de birçok kez ifade ettiğimiz gibi müzakereler nükleer başlık üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yaptırımların kaldırılması ve ülkemizin nükleer teknoloji alanındaki haklarına ilişkin tutumumuz açık ve nettir. Bu iki temel başlık kapsamında görüşlerimizi Umman tarafına ilettik. Ayrıntılar ise iki heyet arasındaki temaslarda ele alınmaktadır" dedi.

UAEA BAŞKANI DA KATILDI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin de görüşmelere katılacağını söyleyen Bekayi, "Bu müzakerelere tam bir ciddiyet ve hazırlıkla katıldığımızı bir kez daha vurguluyorum. Nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, hukuki ve ekonomik meseleler alanında uzman ve teknik ekipler heyetimizde yer almaktadır. Görüşmeleri gerektiği sürece sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD'YE "ÇELİŞKİLİ MESAJ" ELEŞTİRİSİ

ABD'li yetkililerin son dönemdeki açıklamalarını da değerlendiren İsmail Bekayi, nükleer konular ve müzakere başlıklarına ilişkin çelişkili mesajlar verildiğini belirterek, "Bu çelişkili açıklamalar, son bir yıldır karşı karşıya olduğumuz sürecin bir parçasıdır. Eğer ABD tarafının bir görüşü varsa; örneğin Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun nükleer dosya ve müzakere sürecine ilişkin dile getirdiği görüşler gibi, bunların kamuoyu önünde değil doğrudan müzakere masasında dile getirilmesi gerekir" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "Bu konuların medya üzerinden ve kamuoyu önünde dile getirilmesi, ABD'li yetkililer arasında müzakere başlıklarına ilişkin görüş ayrılığı olduğu algısını güçlendiriyor. Bu tür çelişkili açıklamalar diplomatik sürecin ilerlemesine katkı sağlamıyor ve soru işaretlerini artırıyor" dedi.

