Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ortak operasyonu sonucu Türkiye’de sansasyonel eylem arayışında olan 4 DHKP-C mensubu İstanbul’da yakalandı.

TÜRKİYE’Yİ KANA BULAYACAKLARDI

MİT’in istihbari çalışmaları sonucu, teröristlerin İstanbul’da DHKP-C’nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT, DHKP-C’li 4 şahsın İstanbul’da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında olduklarını belirledi.

Söz konusu şahıslar MİT ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla önceki gün yakalandı.

MİT VE EMNİYET’TEN ETKİLİ İŞ BİRLİĞİ

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü terör örgütlerine karşı ortak operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarına yönelik 3 Şubat 2026 tarihinde 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı bir operasyon da gerçekleştirilmişti.

Bu operasyonun ardından, İstanbul’daki DHKP-C hücrelerinin de çökertilmesi, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün aşırı sol terör örgütlerine karşı etkili eşgüdümünün bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

