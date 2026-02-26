Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline doğru rekabet hız kesmeden sürerken, günün birincisi ve çeyrek altının sahibi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 26 Şubat Gelinim Mutfakta’da oluşan puan durumu ve gün sonu sıralaması merak konusu oldu.

Her bölümde farklı bir yemeğin hazırlandığı ve kayınvalidelerin verdiği puanlarla gün birincisinin belirlendiği yarışmada, 26 Şubat tarihli bölümün ardından gözler açıklanan sonuçlara çevrildi. Günün kazananı ve yarışmacıların aldığı puanlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 26 Şubat Perşembe günü yayınlanan bölümünde gelinler günün en yüksek puanını alabilmek için tezgah başında kıyasıya mücadele etti. Kayınvalidelerin verdiği puanların ardından günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim netlik kazanırken, yarışmacılar arasındaki rekabetin dozu bir kez daha yükseldi. Günlük birincilik, haftanın finalinde dağıtılacak 10 altın bilezik için kritik önem taşıdığı için puanlar yarışmacıların kaderini belirleyen en önemli etkenlerden biri oluyor. Ayten tabağına toplu iğne düşürdüğü için eksi 4 puan alırken Tuğba'da eksi 2 puan aldı.

26 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi Alime oldu.



Bugün Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 26 Şubat puan durumu

26 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Alime: 23

Tuğba: 14

Nesibe: 8

Ayten: 3

Haberle İlgili Daha Fazlası